مرتضى يعلن موقف الزمالك في حالة تقرر استئناف الدوري

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقف ناديه في حالة تقرر استئناف مسابقة الدوري.

وقال مرتضى منصور: "إذا تقرر استئناف الدوري، فـ الزمالك سيشارك بشكل طبيعي ويكمل المسابقة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لكن يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري وموعد المباريات".

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وتابع "ليتحدد موعد عودة الدوري من الآن، وألا يتم التأجيل كل أسبوعين".

وأتم "لكي نتجهز للمسابقة ولأن الأندية بالكامل تعاني ماديا".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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