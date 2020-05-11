تقرير: خطة استئناف النشاط الكروي في المغرب خلال 4 نقاط.. موعد مبدئي في يوليو

وضعت اللجنة الخاصة بمتابعة تصور استئناف النشاط الكروي خطة مبدئية للعودة في منتصف يوليو وتم عرضها على فوزي لقجع رئيس اتحاد كرة القدم بالمغرب.

وكشف موقع هسبورت أن الملف يشمل عددا من الشروط الصحية والتوصيات لضمان عودة اللاعبين لأجواء المباريات دون خطورة.

وأوضح التقرير أن الخطة الموضوعة مبدئيا لاستئناف الدوري تشير إلى عودته في منتصف يوليو المقبل على أن يتم تدريب الأندية لمدة شهر بينه 14 يوما للحجر الصحي.

وشدد التقرير أن الخطة الموضوع ليست ثابتة وربما يطرأ عليها بعض التغييرات وفقا للحالة الوبائية في المغرب.

وتتلخص الخطة في 4 نقاط وهم:

- ملاعب محايدة

يتضمن مشروع استئناف الدوري اعتماد ملاعب محددة لاستقبال المباريات.

وذلك بهدف ضمان فعالية البروتوكول الصحي المرتقب نزوله في تلك الملاعب للسيطرة بشكل جيد على كل التفاصيل.

ويتكفل اتحاد الكرة في المغرب بتحديد أسماء هذه الملاعب بعد التشاور مع أجهزة الصحة ووزارة الشباب والرياضة.

- بدون جماهير ومؤتمر صحفي في الهواء الطلق

يشمل المشروع منع حضور الجماهير حتى نهاية الموسم الجاري خوفا من فيروس كورونا.

وذلك بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول الملاعب، والاكتفاء ببث مباشر تليفزيونيا على أن يعقبه مؤتمر صحفي في الهواء الطلق بعيدا عن قاعة الندوات.

- المراجعة قبل العرض على الحكومة

رغم تقديم المشروع اليوم إلى رئيس اتحاد كرة القدم المغربي لكن سيتم تحويله إلى أخصائيين وخبراء في مجال الصحة لدراسة كافة التفاصيل.

وبعد الموافقة عليه أو تعديله سيتم تمريره إلى الحكومة المغربية من أجل التصديق.

- فنادق خاصة ومعسكر مغلق

ينسق اتحاد كرة القدم المغربي مع فنادق محددة لاستضافة أندية الدوري في الفترة بين عودة التدريبات وحتى نهاية الموسم الكروي.

ولن يكون في إمكان اللاعبين أو المسؤولين في الأندية العودة إلى منازلهم أو الاحتكاك بأسرهم حتى نهاية تلك الفترة.

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