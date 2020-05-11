الزمالك يعقب لـ في الجول على ربط اسم بنشرقي بـ الدوري التركي

الإثنين، 11 مايو 2020 - 21:03

كتب : بسام أبوبكر

أشرف بنشرقي - الزمالك - احتفالات السوبر

هل بالفعل تلقى الزمالك عرضا رسميا من نادي طرابزون سبور التركي للحصول على خدمات المغربي المتألق أشرف بنشرقي؟ سؤال يُجيب عنه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في النادي.

وخرجت العديد من التقارير التركية والمغربية لتزعم بوجود رغبة قوية لدى طرابزون في التعاقد مع بنشرقي، بل والأخير وافق على ذلك وتحدث مع الزمالك أيضا. (طالع التفاصيل)

فما صحة ذلك؟

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قال أمير مرتضى: "ما يُقال ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية من أجل أشرف بنشرقي".

وتابع "هذا لم يحدث من طرابزون سبور ولا من أي فريق آخر في أي دوري. لا عروض رسمية أو حتى مجرد محادثات من أجل بنشرقي".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك ما يقال عن حديث بنشرقي معنا بخصوص العروض، ليس صحيحا على الإطلاق".

بنشرقي (25 عاما) يلعب في الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده بالفعل للتتويج بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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