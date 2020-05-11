أندية الدوري الإنجليزي ترفض استئناف الموسم في ملاعب محايدة

الإثنين، 11 مايو 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

رفضت الأندية الإنجليزية مقترح استئناف مسابقة الدوري باللعب في ملاعب محايدة خلال الفترة المقبلة.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعا اليوم الاثنين بعد موافقة الحكومة على استئناف النشاط الكروي في 1 يونيو.

وكان من بين مشروع الحكومة البريطانية إقامة المباريات في ملاعب محايدة.

أخبار متعلقة
صن: رابطة الدوري الإنجليزي ستخسر أكثر من مليار جنيه إسترليني بسبب حقوق البث الضوء الأخضر من جونسون.. مستند حكومي يمنح الموافقة على استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو نائب رئيس رابطة المحترفين: اللاعبون خائفون من عودة الدوري الإنجليزي

وكشف ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي "الأندية لا ترغب في تلك الفرضية".

وأوضح ريتشارك عقب الاجتماعات في تصريحات لـ بي بي سي سبورت: "الجميع يفضل اللعب على ملعبه أو خارجه وليس ملاعب محايدة".

وتابع "نحن على اتصال بالسلطات ونستمع إلى نصيحتهم، ولكننا نمثل آراء الأندية في تلك المناقشات".

وأضاف ريتشارد "نحن مستمرون في التشاور ويجب أن يكون الجميع على علم بما تخبرنا به السلطات".

وشدد "هدفنا هو إنهاء الموسم ولكن من المهم مناقشة جميع الخيارات مع أنديتنا".

وأتم تصريحاته "من الواضح أننا لن نلعب حتى منتصف يونيو، لا يبدو من المناسب تماما الحديث عن اللعب قبل اتخاذ قرار بعودة التدريبات".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. فوتا: أردت مواجهة مانويل جوزيه بفريقي الأفضل

مستند حكومي يمنح الموافقة على استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

وزير الرياضة يخاطب فيفا لحل أزمة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل

خطة يويفا لاستكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

هل يعود محترف الأهلي لناديه السابق

تقرير: التكهنات تترك بنشرقي حائرا

الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
راموس: أحترق شوقا للمباريات 40 دقيقة | أوروبا
خزينة الأهلي والزمالك تنتعش بمكافأة التأهل لنصف نهائي إفريقيا 51 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بيل سيكون أول دعم لنيوكاسل من الملاك الجدد ساعة | أوروبا
إلغاء أول مباراة في بيلاروسيا بسبب كورونا ساعة | أوروبا
الزمالك يعقب لـ في الجول على ربط اسم بنشرقي مع الدوري التركي ساعة | الدوري المصري
في الأدغال - رحلة جورج ويا من الفقر إلى عرش كرة القدم وزعامة ليبيريا ساعة | تقرير في الجول
أندية الدوري الإنجليزي ترفض استئناف الموسم في ملاعب محايدة ساعة | أوروبا
حوار في الجول - حفيظ دراجي: الخطيب وتريكة هما الأفضل.. نصيحتي لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر قادر على تعويض فتحي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 3 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك