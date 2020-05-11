أندية الدوري الإنجليزي ترفض استئناف الموسم في ملاعب محايدة

رفضت الأندية الإنجليزية مقترح استئناف مسابقة الدوري باللعب في ملاعب محايدة خلال الفترة المقبلة.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعا اليوم الاثنين بعد موافقة الحكومة على استئناف النشاط الكروي في 1 يونيو.

وكان من بين مشروع الحكومة البريطانية إقامة المباريات في ملاعب محايدة.

وكشف ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي "الأندية لا ترغب في تلك الفرضية".

وأوضح ريتشارك عقب الاجتماعات في تصريحات لـ بي بي سي سبورت: "الجميع يفضل اللعب على ملعبه أو خارجه وليس ملاعب محايدة".

وتابع "نحن على اتصال بالسلطات ونستمع إلى نصيحتهم، ولكننا نمثل آراء الأندية في تلك المناقشات".

وأضاف ريتشارد "نحن مستمرون في التشاور ويجب أن يكون الجميع على علم بما تخبرنا به السلطات".

وشدد "هدفنا هو إنهاء الموسم ولكن من المهم مناقشة جميع الخيارات مع أنديتنا".

وأتم تصريحاته "من الواضح أننا لن نلعب حتى منتصف يونيو، لا يبدو من المناسب تماما الحديث عن اللعب قبل اتخاذ قرار بعودة التدريبات".

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