رسميا - تحديد 18 مايو للتدريبات الجماعية في إيطاليا مع تغييرات طفيفة في البروتوكول الطبي

وافقت الحكومة الإيطالي على البروتوكول الطبي المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو مع تغييرات طفيفة.

وأصدر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا مشتركا يفيد بالسماح لأندية الدوري الإيطالي إقامة التدريبات الجماعية من الاثنين المقبل.

وجاء في البيان "أصدرت اللجنة العلمية قرارها بناء على طلب الحكومة بشأن البروتوكول الطبي وأكدت النهج الحذر الذي اتخذته الحكومة حتى الآن".

وتابع "ستحال مؤشرات اللجنة إلى الاتحاد لإجراء التعديلات المطلوبة على البروتوكول".

وكشف البيان "وذلك من أجل استئناف التدريبات الجماعية في سلامة تامة اعتبارا من 18 مايو".

وكشفت التقارير الإيطالية أن التعديلات رغم وصفها بالمطلوبة إلا أنها تعتبر مجرد إجراءات شكلية.

وعقب إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تنفيذ التعديلات المطلوبة ستبدأ الأندية تدريباتها الاثنين المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد عودة الدوري حتى الآن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. فوتا: أردت مواجهة مانويل جوزيه بفريقي الأفضل

مستند حكومي يمنح الموافقة على استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

وزير الرياضة يخاطب فيفا لحل أزمة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل

خطة يويفا لاستكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

هل يعود محترف الأهلي لناديه السابق

تقرير: التكهنات تترك بنشرقي حائرا