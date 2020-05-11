رسميا - تحديد 18 مايو للتدريبات الجماعية في إيطاليا مع تغييرات طفيفة في البروتوكول الطبي

الإثنين، 11 مايو 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

تدريب رونالدو الأول مع يوفنتوس

وافقت الحكومة الإيطالي على البروتوكول الطبي المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو مع تغييرات طفيفة.

وأصدر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا مشتركا يفيد بالسماح لأندية الدوري الإيطالي إقامة التدريبات الجماعية من الاثنين المقبل.

وجاء في البيان "أصدرت اللجنة العلمية قرارها بناء على طلب الحكومة بشأن البروتوكول الطبي وأكدت النهج الحذر الذي اتخذته الحكومة حتى الآن".

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وتابع "ستحال مؤشرات اللجنة إلى الاتحاد لإجراء التعديلات المطلوبة على البروتوكول".

وكشف البيان "وذلك من أجل استئناف التدريبات الجماعية في سلامة تامة اعتبارا من 18 مايو".

وكشفت التقارير الإيطالية أن التعديلات رغم وصفها بالمطلوبة إلا أنها تعتبر مجرد إجراءات شكلية.

وعقب إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تنفيذ التعديلات المطلوبة ستبدأ الأندية تدريباتها الاثنين المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد عودة الدوري حتى الآن.

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