وكيله: نشكر الله لرحيل جيرسون من روما.. يفاوضه أرسنال وتوتنام ودورتموند

يرى وكيل جيرسون أن الأفضل للاعب البرازيلي كان الرحيل من روما وشكر الله على ذلك.

وخاض جيرسون 42 مباراة مع روما في الفترة من 2016 إلى 2019 قبل أن يرحل إلى فلامينجو ويخطف أنظار أرسنال وتوتنام ودورتموند.

وقال مارساو وكيل جيرسون لصحيفة إسبورتيس البرازيلية: "كان اللاعب قريبا للغاية من برشلونة لكنهم عرضوا 8 ملايين يورو فقط".

وكشف "فلومينسي كان في حاجة إلى المال لذلك قررنا عقد صفقة روما لأنها مقابل 16 مليون يورو".

وتحدث مارساو عن معاناة جيرسون قائلا: "لم نتمكن حتى من العثور على منزل ننتقل إليه وبقينا في الفندق لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف "كلما حاولنا استئجار منزلا كان علينا التحدث لرجل أعمال لا أريد ذكر اسمه، وتمكنا في النهاية بعد الحديث مع فرانشيسكو توتي والحصول على أحد شققه".

وتابع "جيرسون سجل هدفين ضد فيورنتينا حسب ما أتذكر ولكن بعد ذلك لم يلعب مرة أخرى، نشكر الله أنه رحل من روما".

ويبلغ جيرسون من العمر 22 عاما واحترف أوروبيا في فريق روما وخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم مع فيورنتينا.

وأتم تصريحاته "كان هناك اهتمام من أرسنال والآن يبحثون ضمه بجانب عرضين من بوروسيا دورتموند وتوتنام، لكنها مازالت استفسارات".

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