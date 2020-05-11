سعفان الصغير: الإسماعيلي لم يفاتحني في عودة عواد.. الأمر ليس بهذه السهولة

الإثنين، 11 مايو 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي إن إدارة ناديه لم تتطرق لملف استعادة محمد عواد من الزمالك.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الإسماعيلي

صرح سعفان عبر إذاعة الشباب والرياضة "الإدارة لم تفاتحني في عودة عواد للإسماعيلي، ما يتردد تسريبات إعلامية لمعرفة رد فعل الجهاز الفني والإدارة والجماهير".

وشدد سعفان "أقول لهم (الكذب حرام في رمضان)".

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وبشأن مدى موافقته على عودة محمد عواد، أجاب مدرب حراس الإسماعيلي "هذا قرار للجهاز الفني وقبله مجلس الإدارة وجماهير النادي التي تدرك جيدًا من يحب الإسماعيلي ومن باعه".

وشدد سعفان "الإسماعيلي ليس كيانًا صغيرًا بل ناد كبير، لذا ليس سهلا أن يتركه لاعب أو يعود في أي وقت".

وبسؤاله "أنت شايل أوي من محمد عواد؟" رد سعفان الصغير "لا هذا احتراف".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن ما يتردد بأنه رحل لتأمين مستقبله، نغمة مرفوضة.. (هل لاعبو الإسماعيلي يموتون جوعا ليقال ذلك؟!)".

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الإسماعيلي محمد عواد سعفان الصغير
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