وفاة لاعب إيطالي شاب بعد إصابته بنزيف في المخ

تسبب نزيف في المخ في وفاة الايطالي أندريا رينالدي لاعب شباب أتالانتا المعار إلى فريق لنيانو.

الشاب الإيطالي أصيب بنزيف في المخ يوم الجمعة أثناء تدربه في المنزل، وأودع في المستشفى.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في معظم دول العالم، ما اضطر اللاعبين للتدرب في منازلهم بسبب إيقاف النشاط الكروي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي لنيانو بيانا قال فيه: "لطالما كان متاحا وإيجابيا، كان يعرف جيدا كيف يجعل نفسه محبوبا من الجميع".

رينالدي انتقل مطلع موسم 2019-2020 إلى صفوف لينانو الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الايطالي على سبيل الإعارة من أتالانتا.

ونشر نادي أتالانتا رسالة للاعب "كما كنت تقاتل في الملعب وكنت آخر من يستسلم، فهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك".

وأتم النادي رسالته عن اللاعب الذي تواجد بين جدرانه منذ الـ13 من عمره "ستبقى ابتسامتك على قيد الحياة".

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