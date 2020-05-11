رئيس لا ليجا: نأمل في استئناف الدوري يوم 12 يونيو.. 5 إصابات تعد أنباء جيدة بالنسبة لتوقعاتنا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" إنه يأمل في أن تستأنف مباريات الدوري بداية من يوم 12 يونيو المقبل، وذلك في تصريحاته لقناة "موفيستار بلس".

وصرح تيباس قائلا: "سأفضل أن يبدأ الدوري يوم 12 يونيو".

وواصل "لكن يجب أن نكون حريصين، الأمر سيعتمد على عدد من العناصر فيما يخصر ارتفاع أعداد العدوى المتوقعة وعوامل لا تعتمد على كرة القدم بل المجتمع الإسباني".

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وأكمل "المخاطر خلال المباراة ستكون صفر، أو صفر بالتحديد".

وتابع "لأن اللاعبين سيتم اختبارهم قبل 24 ساعة من المباراة وهناك نسبة 5٪ خطأ فقط".

وأتم "توقعنا أن تكون هناك ما بين 25-30 حالة إيجابية بين الفحوصات، ووجود خمسة فقط هي أنباء جيدة لصناعة كرة القدم".

أندية الدوري الإسباني بدأت بإخضاع لاعبيها للفحوصات، كما عاد ريال مدريد وبرشلونة للتدريبات تمهيدا لاستئناف الموسم الجاري بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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