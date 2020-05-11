تليجراف: الحكومة تمنح الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر للاستئناف الإثنين.. ولكن

قالت تقارير إنجليزية إن حكومة بوريس جونسون ستمنح الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر لاستئناف البطولة اليوم الإثنين، بعد أن توقفت منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "تليجراف" أن جونسون سيمنح خطة إعادة البدء Project Restart دفعة كبيرة بمنحه الضوء الأخضر لها، وهو ما سيحدث اليوم الإثنين.

المشروع الجدلي الذي ينص على استئناف الدوري في منتصف يونيو، مع لعب الـ92 مباراة المتبقية في ملاعب محايدة خلف أبواب مغلقة، سيكون سببا في اجتماع جديد بين أندية الدوري الـ20 اليوم الإثنين لمناقشة مخاوف بعضهم.

ترى بعض الأندية أن اللعب في ملاعب محايدة تقلل من فرصهم في الجولات المتبقية، مثل برايتون وواتفورد ووست هام وأستون فيلا، الذين يحاولون ضمان مكان لهم في الدوري الموسم المقبل.

وإن كان اجتماع اليوم الإثنين لن يشهد تصويتا، تحتاج فيه الخطة إلى 14 صوتا ليتم تفعيلها بعد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مُطارده مانشستر سيتي.

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