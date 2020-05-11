صبري: اعترضت على انضمام التوأم للزمالك بسبب أهلاويته لكنه قاتل معنا بإخلاص

الإثنين، 11 مايو 2020 - 01:40

كتب : FilGoal

التوءم حسام وابراهيم حسن اختارا الرحيل من الزمالك

كشف محمد صبري نجم الزمالك السابق بأنه كان يعترض على انضمام حسام وإبراهيم حسن للفريق بسبب أهلاويتهما، لكنهما قاتلا بإخلاص.

وقال صبري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اعترضت على انتقال التوأم إلينا لأن الزمالك بيتي ولا أحب أن يأتي إليه أحد من الأهلي، خصوصا حسام وإبراهيم لأنهما كانا مشجعين متعصبين للأهلي، وهذا حقهما".

واستدرك "لكنهما لعبا بإخلاص وعزيمة، وصنعا حالة ودفعة كبيرة في الفريق بفضل مساندة جماهير الزمالك، لدرجة أننا كنا أحيانا نغير منهما كرويا".

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وحكى صبري موقفين جمعاه بحسام حسن خلال فترة تواجده في الزمالك.

ويحكي صبري "في إحدى المباريات أمام الترسانة، سجل خالد الغندور هدفا من الزاوية الضيقة بدلا من إرسالها عرضية. بعد المباراة ذهب له حسام حسن وهنأه على الهدف ثم قال له (المرة الجاية ابقى اعملها عرضية أضمن).

وواصل "قلت له (يمكن ربنا شايلك الجول لماتش الترجي الجي في إفريقيا). تسجل أمام الترسانة أمام الترجي أفضل؟ قال لي أسجل في الفريقين. لم يكن طبيعيا، كان يريد تسجيل كل الأهداف ومن كل الأماكن، حتى لو داخل غرفة الملابس".

أما الموقف الثاني، فيقول عنه صبري "مرة أخرى كنا في زامبيا لمواجهة نكانا. بعد التدريب جمعت الأطفال الأفارقة وعلمتهم هتاف للزمالك وضد الأهلي. حسام حسن خرج من حافلة الفريق وقال من علمهم هذا الهتاف؟ قلت له أنا، ليه؟ ما الذي يضايقك؟ قال لي (لا، احنا ملناش دعوة بحد خلينا في حالنا".

وأتم "كنت أحب مداعبته في هذا الأمر لأنني أعلم أنه أهلاوي".

حسام وإبراهيم حسن لعبا لنادي الزمالك في الفترة من 2000 وحتى 2004. حققا خلالهم 10 ألقاب، بواقع ثلاث بطولات دوري، وبطولة كأس مصر، وبطولتي كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس السوبر الإفريقي، والبطولة العربية، وكأس السوبر المصري السعودي.

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