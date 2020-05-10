أحمد عيد: هذه حقيقة أزمة "فتيات الليل" في كأس القارات.. وتلقينا "قلم" على وجهنا

استرجع أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر السابق، كواليس سرقة مبالغ مالية من بعثة الفراعنة خلال المشاركة في كأس القارات، والتي أرجعها الفندق إلى "فتيات ليل" زُعم تواجدهم مع لاعبي المنتخب.

وعندما توجهنا بالسؤال لـ عيد عن تلك الأزمة خلال خيمة في الجول، ضحك نجم حرس الحدود والزمالك السابق، وبدأ في استرجاع ما حدث.

وقال عيد: "7 لاعبين تعرضوا لسرقة مبالغ مالية من حجراتهم، أنا شخصيا فقدت مبلغ 700 دولار كان موجودا في حقيبتي".

وأضاف: "من نفذوا السرقة هم بالتأكيد عاملين في الفندق، لكن إدارة الفندق وحتى لو تشوه سمعتها، زعمت أن فتيات ليل هن من فعلن ذلك".

وواصل: "تواجد في فندق الإقامة وقتها ممثل ومُقدّم برامج يرتديان أقمصة المنتخب، ويبدو أن إدارة الفندق شاهدتهم جالسين مع أحد، وبالتالي أخرجت إشاعة فتيات الليل لتبرءة ذمتهم".

وشهدت كأس القارات 2009 خروجًا مفاجئا للفراعنة من دور المجموعات، فبعد الهزيمة 3-4 أمام البرازيل في مباراة تاريخية، صنع المصريون معجزة وقهروا إيطاليا بطل العالم بهدف دون رد، ثم سقطوا بهزيمة مدوية 0-3 أمام الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة.

واسترجع عيد أحداث تلك المباراة: "بعثة أمريكا كانت قد أرسلت حقائبها إلى المطار بالفعل وكانوا يستعدون لمغادرة جنوب إفريقيا بعد مباراتنا".

"لذلك فقد خاضوا المواجهة للشهرة ودون ضغوط، أما نحن فلعبنا وكأننا سنربح في أي لحظة".

"جميعنا كنا سيئين في تلك المباراة، والنتيجة لم تكن طبيعية".

"لكن هذه المباراة كانت بمثابة "قلم" ودفعتنا للقتال في تصفيات كأس العالم والفوز بالمباريات الأربع المتبقية".

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