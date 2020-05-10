أحمد عيد: هذه حقيقة أزمة "فتيات الليل" في كأس القارات.. وتلقينا "قلم" على وجهنا

الأحد، 10 مايو 2020 - 23:29

كتب : أحمد العريان

مصر - البرازيل - كأس القارات

استرجع أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر السابق، كواليس سرقة مبالغ مالية من بعثة الفراعنة خلال المشاركة في كأس القارات، والتي أرجعها الفندق إلى "فتيات ليل" زُعم تواجدهم مع لاعبي المنتخب.

وعندما توجهنا بالسؤال لـ عيد عن تلك الأزمة خلال خيمة في الجول، ضحك نجم حرس الحدود والزمالك السابق، وبدأ في استرجاع ما حدث.

وقال عيد: "7 لاعبين تعرضوا لسرقة مبالغ مالية من حجراتهم، أنا شخصيا فقدت مبلغ 700 دولار كان موجودا في حقيبتي".

أخبار متعلقة
خيمة في الجول - عبد الملك: الأهلي بطلا إذا أُلغى الدوري؟ حسنا لنحتسب كل البطولات الملغية خيمة في الجول - عيد: الشركة الراعية تدخلت لاستبعادي من أولمبياد 2012 وضم متعب خيمة في الجول - عيد عبد الملك: ظُلمت في أمم إفريقيا 2010 خيمة في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك.. ورسالة لـ جروس

وأضاف: "من نفذوا السرقة هم بالتأكيد عاملين في الفندق، لكن إدارة الفندق وحتى لو تشوه سمعتها، زعمت أن فتيات ليل هن من فعلن ذلك".

وواصل: "تواجد في فندق الإقامة وقتها ممثل ومُقدّم برامج يرتديان أقمصة المنتخب، ويبدو أن إدارة الفندق شاهدتهم جالسين مع أحد، وبالتالي أخرجت إشاعة فتيات الليل لتبرءة ذمتهم".

وشهدت كأس القارات 2009 خروجًا مفاجئا للفراعنة من دور المجموعات، فبعد الهزيمة 3-4 أمام البرازيل في مباراة تاريخية، صنع المصريون معجزة وقهروا إيطاليا بطل العالم بهدف دون رد، ثم سقطوا بهزيمة مدوية 0-3 أمام الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة.

واسترجع عيد أحداث تلك المباراة: "بعثة أمريكا كانت قد أرسلت حقائبها إلى المطار بالفعل وكانوا يستعدون لمغادرة جنوب إفريقيا بعد مباراتنا".

"لذلك فقد خاضوا المواجهة للشهرة ودون ضغوط، أما نحن فلعبنا وكأننا سنربح في أي لحظة".

"جميعنا كنا سيئين في تلك المباراة، والنتيجة لم تكن طبيعية".

"لكن هذه المباراة كانت بمثابة "قلم" ودفعتنا للقتال في تصفيات كأس العالم والفوز بالمباريات الأربع المتبقية".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نهاية مشوار جروس في التدريب

استرجع.. أبرز تصريحات جروس مع الزمالك

أعظم 50 في التاريخ.. المهاجم الصريح

قصة هدف رائع لا ينسى أبدا

قصة رياضية مثيرة سبب تسمية أبرز شوارع مصر الجديدة

خيمة في الجول أحمد عيد عبد الملك كأس القارات
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالة مؤثرة من أمير عزمي لـ جروس بعد اعتزاله: لن أنسى فضلك عليّ 10 دقيقة | مصر
أحمد عيد: صلاح كان سيضيف الكثير لجيلنا.. ولو انضممت للأهلي لظللت "زملكاوي" 23 دقيقة | مصر
خيمة في الجول - عبد الملك: تصريحات نبيه تؤخذ عليه.. وحصل على حقه في أزمة غالي 25 دقيقة | الدوري المصري
أحمد عيد: هذه حقيقة أزمة "فتيات الليل" في كأس القارات.. وتلقينا "قلم" على وجهنا 40 دقيقة | منتخب مصر
خيمة في الجول - عبد الملك: الأهلي بطلا إذا أُلغى الدوري؟ حسنا لنحتسب كل البطولات الملغية 42 دقيقة | الدوري المصري
خيمة في الجول - عيد: الشركة الراعية تدخلت لاستبعادي من أولمبياد 2012 وضم متعب 53 دقيقة | منتخب مصر
خيمة في الجول - عيد عبد الملك: ظُلمت في أمم إفريقيا 2010 ساعة | الدوري المصري
خيمة في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك.. ورسالة لـ جروس ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 3 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك