مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الانتخابات لن تكون قبل شهر سبتمبر

الإثنين، 11 مايو 2020 - 00:43

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس الاتحاد.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "انتخابات اتحاد الكرة القادمة ستجرى في الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، ولن تجرى في بداية شهر أغسطس القادم لأسباب إجرائية ".

وأوضح "اللجنة الخماسية لن تدعو الجمعية العمومية لتعديل لائحة اتحاد الكرة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وبالتالي ستحتاج الانتخابات الجديدة لفترة من الوقت".

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وأضاف "ستحتاج اللجنة الخماسية إلى اعتماد اللائحة الجديدة من وزارة الشباب والرياضة ثم اللجنة الأولمبية المصرية، ثم بعدها تدعو إلى الانتخابات".

المصدر أتم "كل تلك الإجراءات ستجعل الانتخابات في سبتمبر وليس قبل ذلك".

وستنعقد انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة لانتخاب مجلس جديد بعد انتهاء فترة اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

وكان مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قدم استقالته بعد توديع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

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