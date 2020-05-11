محرز: إقامة كأس الأمم شتاء كل عامين تتسبب في عدم احترام العالم لإفريقيا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - السنغال

يرى رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن إقامة كأس الأمم الإفريقية شتاء كل عامين يقلل من احترام العالم للكرة الإفريقية.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

الجزائر

أقيمت البطولة لأول مرة في الصيف عام 2019 بمصر، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي إعادتها للشتاء مرة أخرى.

وقال محرز في بث مباشر عبر إنستجرام: "لنلعب كأس الأمم الإفريقية كل 4 أعوام وفي الصيف".

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وأضاف جناح مانشستر سيتي "أما إقامتها شتاء كل عامين فهذا هو السبب في عدم احترام كرة القدم الإفريقية من قبل العالم".

وأكمل "كل لاعب إفريقي يخوض العديد من المباريات مع ناديه، ثم يضطر للغياب لمدة شهرين في منتصف الموسم بسبب أمم إفريقيا".

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل بالكاميرون.

وشدد بطل أمم إفريقيا 2019 على وجهة نظره بقوله "لقد أحببنا مصر الصيف الماضي، الطقس لم يكن حارا للغاية".

الجزائر حصدت لقبها الأول منذ عام 1990 بالفوز على السنغال في النهائي باستاد القاهرة.

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