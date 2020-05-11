نائب رئيس رابطة المحترفين: اللاعبون خائفون من عودة الدوري الإنجليزي

قال بوبي بارنز نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا إن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لديهم بعض المخاوف والقلق حيال استئناف اللعب مرة أخرى. وذلك حسبما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح بارنز قائلا: "اللاعبون لديهم مخاوف وقلق حيال استئناف الموسم، لديهم أطفال وزوجاتهم حبلى وأشخاص لديهم مشاكل صحية، لديهم عائلاتهم أيضا".

وواصل "تحدثت مع بعض اللاعبين الشباب سمر البشرة اللذين تحدثت معهم قرأوا ما كتب في الصحف ويرغبون في بعض الإجابات عن دراسة الحكومة تلك".

وأكمل "موقفي مع رابطة الدوري الممتاز كان واضحا من اليوم الأول، نحن هنا بالزي الرسمي نتحدث عن آرائنا لكننا لن نتواجد في الملعب ظهر السبت ولن نعود بعدها لعائلاتنا".

على الجانب الآخر أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقريرها إلى أن السلطات طمأنت اللاعبين حيال عودة النشاط، وأن ممارسة كرة القدم ستكون أسهل من الذهاب إلى المتاجر لشراء مستلزمات المنزل.

وتجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين لمناقشة استئناف النشاط والعودة في شهر يونيو المقبل، بجانب مراجعة بيان الحكومة البريطانية الأخيرة لمعرفة إذا ما كان ممكنا فعل ذلك أم لا.

وتوجد مشكلة واضحة لدى رابطة الدوري، وهي فحص اللاعبين والأطقم والمسؤولين مرتين في الأسبوع ويجب أن توافق هيئة الصحة في بريطانيا على تلك الفحوصات.

وحددت رابطة الدوري للأندية يوم 18 مايو من أجل العودة لاستئناف التدريبات.

وناقشت الأندية في وقت سابق استئناف النشاط يومي 8 و12 يونيو المقلين، لكنهم حاليا في مفاوضات بخصوص مكان استئناف تلك المواجهات، إذ أن هناك خلافا حادا حول أين ستلعب المباريات، على أرض محايدة أم لا.

وتحمس الجميع حول عودة الدوري الألماني منتصف شهر مايو الجاري، لكن ألمانيا اتخذت خطوات متقدمة للغاية في احتواء تفشي فيروس كورونا عكس المملكة البريطانية.

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