خيمة في الجول - عبد الملك: تصريحات نبيه تؤخذ عليه.. وحصل على حقه في أزمة غالي

الأحد، 10 مايو 2020 - 23:45

كتب : أحمد العريان

أسامة نبيه رفقة غزل المحلة

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إن أسامة نبيه لم يكن موفقا في تصريحاته التي قالها بخصوص عدم التسجيل في الزمالك مع غزل المحلة.

وقال أحمد عيد: " تصريح أسامة نبيه يؤخذ عليه. تصريحات لم تكن في محلها".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): هو من أنظف الشخصيات في مجال الكرة وظُلم وتعرض لسباب بسبب فترته مع المنتخب وأزمة غالي".

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وأردف "ولكنه بعد ذلك حصل على حقه في أزمة غالي".

وأوضح "تصريحات عمرو جمال الذي قال فيها أن غالي هو المخطئ في الأزمة، أعادت حق أسامة نبيه والجميع كان يعرف ذلك من الأساس".

وكرر "ولكن تصريحاته بخصوص الزمالك لم تكون موفقة والجميع شاهد ملخص الفرص في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "أسامة نبيه أراد إظهار حُبه لـ الزمالك ولكن جاء ذلك بطريقة ليست صحيحة".

وخرج أسامة نبيه في وقت سابق ليتحدث عن مواجهة سابقة ضد الزمالك، أثناء تواجده في غزل المحلة وأنه "قلبي لم يطاوعني للتسجيل أمام الزمالك".

تصريحات تسببت في تحرك نادي غزل المحلة قانونيا ضد أسامة نبيه، قبل أن ينفي اتحاد الكرة لـ FilGoal.com وجود أي شكوى رسمية حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

وفسر أسامة نبيه لـ FilGoal.com تصريحات، مشيرا إلى "كانت مجرد دعابة". (طالع التفاصيل)

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