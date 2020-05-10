خيمة في الجول - عبد الملك: تصريحات نبيه تؤخذ عليه.. وحصل على حقه في أزمة غالي

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إن أسامة نبيه لم يكن موفقا في تصريحاته التي قالها بخصوص عدم التسجيل في الزمالك مع غزل المحلة.

وقال أحمد عيد: " تصريح أسامة نبيه يؤخذ عليه. تصريحات لم تكن في محلها".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): هو من أنظف الشخصيات في مجال الكرة وظُلم وتعرض لسباب بسبب فترته مع المنتخب وأزمة غالي".

وأردف "ولكنه بعد ذلك حصل على حقه في أزمة غالي".

وأوضح "تصريحات عمرو جمال الذي قال فيها أن غالي هو المخطئ في الأزمة، أعادت حق أسامة نبيه والجميع كان يعرف ذلك من الأساس".

وكرر "ولكن تصريحاته بخصوص الزمالك لم تكون موفقة والجميع شاهد ملخص الفرص في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "أسامة نبيه أراد إظهار حُبه لـ الزمالك ولكن جاء ذلك بطريقة ليست صحيحة".

وخرج أسامة نبيه في وقت سابق ليتحدث عن مواجهة سابقة ضد الزمالك، أثناء تواجده في غزل المحلة وأنه "قلبي لم يطاوعني للتسجيل أمام الزمالك".

video:1

تصريحات تسببت في تحرك نادي غزل المحلة قانونيا ضد أسامة نبيه، قبل أن ينفي اتحاد الكرة لـ FilGoal.com وجود أي شكوى رسمية حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

وفسر أسامة نبيه لـ FilGoal.com تصريحات، مشيرا إلى "كانت مجرد دعابة". (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نهاية مشوار جروس في التدريب

استرجع.. أبرز تصريحات جروس مع الزمالك

أعظم 50 في التاريخ.. المهاجم الصريح

قصة هدف رائع لا ينسى أبدا

قصة رياضية مثيرة سبب تسمية أبرز شوارع مصر الجديدة