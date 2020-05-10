هدف لا ينسى – جمال جودة في الزمالك.. "شعرت بالاستهانة فسجلت أجمل أهداف مسيرتي"

ساعة الحكم كانت تشير لوصولنا للدقيقة الـ90، وقد بدأ ينظر لها فعلا كي يطلق صافرته ويعلن فوز الزمالك وتأهله لنصف نهائي كأس مصر على حساب النادي المصري.

هل شاهدت هذا الهدف من قبل؟ جمال جودة مهاجم المصري التاريخي ربما سبق زلاتان إبراهيموفيتش بـ30 عاما في تسجيله بتلك الطريقة.

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13 مايو 1983 – الزمالك ضد المصري في إعادة ربع نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية.

التعادل سيطر على مباراة الفريقين في بورسعيد، لتكون الإعادة في الإسكندرية. تقدم الزمالك بهدف هنري ثومبسون في الدقيقة الرابعة، والفريق الأبيض بات قريبا من مواجهة غزل المحلة في نصف النهائي.

وهنا يبدأ جمال جودة في سرد القصة..

"المباراة وصلت للدقيقة الـ90 ونحن نتأخر في النتيجة. كنت أشتاط غضبا بسبب الهزيمة، وأتذكر جماهير المصري".

"قبل المباراة بفترة قصيرة كنت قد رزقت بابنتي الوحيدة رانيا. جماهير المصري كانت تحب مناداتي (أبو رانيا.. أبو رانيا) في المدرجات، وهذا الهتاف كان يحفزني لأفعل المستحيل".

"ابنتي الآت توفت قبل أيام بسبب المرض، وأطلب منكم الدعاء لها".

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"تذكرت الجماهير وكيف ستعود إلى بورسعيد من الإسكندرية حزينة بسبب الخسارة. فقلت لنفسي سأقوم بحاولة أخيرة وربما تثمر عن شيء".

شعرت بالاستهانة

"إبراهيم يوسف كان يعيد الكرة لعادل المأمور. والمأمور يمسك بها لإهدار بعض الوقت ثم يسدد بعيدا. كرر اللقطة مرتين في رسالة منه بأن المباراة انتهت بالفعل".

"في المرة الثانية كنت أعلم أن الكرة إذا شتتها المأمور ووصلت لنصف الملعب سيعلن الحكم نهاية اللقاء، لذلك اتجهت نحوه بكل سرعتي في محاولة لقطع الكرة".

"سدد الكرة فاصطدمت في ظهري بالفعل. في جزء من الثانية قلت لنفسي أنني لو استلمت الكرة واستدرت سيضغط علي الدفاع. لذلك قررت التصويب بخلفية مزدوجة قبل أن تنزل الكرة على الأرض".

جمال جودة سجل هدف التعادل وامتدت المباراة للوقت الإضافي. ليسجل إينو ومجدي إمام هدفا للمصري وتصبح النتيجة تقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في اليوم التالي نشر محمد رفاعي هذا الكاريكاتير في أحد الإصدارات المحلية في بورسعيد.

الزمالك لم يكل وقلص النتيجة عن طريق رشيدي عبيدي في الدقيقة الـ117، وفي الدقيقة الـ120 والأخيرة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك.

إبراهيم يوسف تقدم لتنفيذ الركلة، لكنه أهدرها، لتنتهي واحدة من أجمل مباريات الكرة المصرية بفوز المصري وتأهله لنصف نهائي كأس مصر.

النادي المصري فاز في نصف النهائي على غزل المحلة بهدف جمال جودة أيضا، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي بهدف خالد جاد الله.

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