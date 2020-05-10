انتهى المشوار.. جروس يعلن اعتزاله التدريب

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، اعتزاله التدريب بشكل نهائي.

كريستيان جروس حل ضيفا على إذاعة (سبورت بانوراما) السويسرية ليعلن وبشكل مفاجئ نهاية مشواره في عالم التدريب.

وقرر جروس "الاكتفاء" وإنهاء مشواره التدريبي، حسبما نقلت شبكة srf السويسرية الموثوقة، ليصبح فريق أهلي جدة السعودي هو آخر الفرق التي تولاها السويسري جروس.

وأجاب جروس على سؤال (هل من الممكن أن تعود يوما ما في قرار اعتزالك التدريب؟) قائلا: "لا تستبعد أي شيء أبدا".

جروس صاحب الـ 65 عاما له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

بأحرف من ذهب، كتب كريستيان جروس اسمه في تاريخ الزمالك، كأحد المدربين المتوجين ببطولات قارية👏 جروس تاسع مدرب يحصد بطولة قارية مع الزمالك بعد تحقيق بطولة الكونفدرالية🏆🏹 pic.twitter.com/N5zx4vaPwt — FilGoal (@FilGoal) May 10, 2020

ورفع جروس اللقب الإفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد لأهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

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