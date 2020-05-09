مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر في شكوى المحلة ضد أسامة نبيه إذا وصلت لنا

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عدم وصول أي شكوى رسمية من نادي غزل المحلة ضد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق.

نادي غزل المحلة كشف في وقت سابق تحركه قانونيا ضد أسامة نبيه بعد تصريحات الأخير بعدم التسجيل ضد الزمالك، عندما كان يلعب في المحلة. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم تصلنا أي شكوى حتى الآن من نادي غزل المحلة، وإذا وصلت فأنها بلا جدوى".

وأوضح في تصريحاته مع Filgoal.com "لوائح فيفا تشير إلى أن الشكوى لابد أن تكون خلال عامين فقط من الواقعة، بعد تلك المدة تكون الشكوى قد انتهت مدتها القانونية".

وأضاف "لن ننظر في شكوى غزل المحلة إذا وصلت لنا لأنها فقدت قانونيتها بالفعل".

وكرر "حتى الآن لم تصلنا أي شكوى من الأساس ضد أسامة نبيه".

video:1

وخرج أسامة نبيه نجم الزمالك ليتحدث لـFilGoal.com موضحا إن تصريحاته كانت "دعابة" لا أكثر. (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فاجعة مُرعبة.. لاعب تركي يقتل ابنه

أول تحرك رسمي من المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه

أسامة نبيه يرد على الجميع بعد تصريحاته

هل تعرف من هو جوديونسون الكرة المصرية؟

مطاردة سعودية مغرية لـ علي معلول