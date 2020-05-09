مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر في شكوى المحلة ضد أسامة نبيه إذا وصلت لنا

السبت، 09 مايو 2020 - 21:13

كتب : وليد الحسيني

أسامة نبيه رفقة غزل المحلة

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عدم وصول أي شكوى رسمية من نادي غزل المحلة ضد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق.

نادي غزل المحلة كشف في وقت سابق تحركه قانونيا ضد أسامة نبيه بعد تصريحات الأخير بعدم التسجيل ضد الزمالك، عندما كان يلعب في المحلة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
أسامة نبيه لـ في الجول: "قلبي ماطاوعنيش" كانت مجرد دعابة.. وتلك الواقعة تؤكد براءتي غزل المحلة لـ في الجول: سنشكو أسامة نبيه رسميا.. أهان النادي وهذه مطالبنا إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه نبيه لـ حسام البدري: لا تصدق من يقول لك أنت مستمر لـ 2022

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم تصلنا أي شكوى حتى الآن من نادي غزل المحلة، وإذا وصلت فأنها بلا جدوى".

وأوضح في تصريحاته مع Filgoal.com "لوائح فيفا تشير إلى أن الشكوى لابد أن تكون خلال عامين فقط من الواقعة، بعد تلك المدة تكون الشكوى قد انتهت مدتها القانونية".

وأضاف "لن ننظر في شكوى غزل المحلة إذا وصلت لنا لأنها فقدت قانونيتها بالفعل".

وكرر "حتى الآن لم تصلنا أي شكوى من الأساس ضد أسامة نبيه".

وخرج أسامة نبيه نجم الزمالك ليتحدث لـFilGoal.com موضحا إن تصريحاته كانت "دعابة" لا أكثر. (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فاجعة مُرعبة.. لاعب تركي يقتل ابنه

أول تحرك رسمي من المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه

أسامة نبيه يرد على الجميع بعد تصريحاته

هل تعرف من هو جوديونسون الكرة المصرية؟

مطاردة سعودية مغرية لـ علي معلول

في الدوري أسامة نبيه غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر في شكوى المحلة ضد أسامة نبيه إذا وصلت لنا 10 دقيقة | الدوري المصري
بالوتيلي يرد على كيلليني: أنت قائد غريب.. على الأقل لدي الشجاعة 12 دقيقة | أوروبا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في عودة عواد 14 دقيقة | الدوري المصري
هشام حنفي يحكي كواليس شجاره مع شادي محمد في مباراة الإسماعيلي 47 دقيقة | الدوري المصري
هشام حنفي: بعض لاعبي الأهلي تآمروا لرحيلي.. وقضيت 3 أيام في الزمالك ساعة | الدوري المصري
رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيله لـ في الجول: النني ليس لاعب بيشكتاش المعلن إصابته بكورونا ساعة | المحترفون
تقرير تونس: 3 عروض سعودية مغرية لـ علي معلول.. والأهلي حدد موقفه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 4 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب
قد ينال إعجابك