سعفان الصغير: لا أمانع عودة عواد للإسماعيلي.. وأحمد الشناوي يتعالى على الكرة

الأحد، 10 مايو 2020 - 15:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - محمد عواد

لا يمانع سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي استعادة اللاعب محمد عواد من نادي الزمالك.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الإسماعيلي

صرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا أمانع عودة عواد للإسماعيلي، أسمع ما يتردد عبر وسائل الإعلام بأن لديه مشاكل مع إدارة الزمالك، ويريد العودة مجددًا للإسماعيلي، لست ضد الفكرة".

اقرأ – مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في عودة عواد

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وأضاف " الإسماعيلي لديه حراس مرمى شباب وواعدين ويمتلكون موهبة كبيرة، ويجب الصبر عليهم مثلما حدث مع آخرين".

وبسؤاله من أفضل حارس مرمى تدرب تحت يديه، أجاب مدرب الإسماعيلي "أحمد الشناوي، لديه موهبة كبيرة، لكنه مقصر في حق نفسه".

وأشار "عملت مع الشناوي في منتخب الشباب قبل 7 سنوات، كان مؤهلا للاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أنه يتعالى على الكرة، ويرى نفسه أكبر منها".

واستطرد سعفان الصغير "رغم تدريبي لعصام الحضري، إلا أن أحمد الشناوي يمتلك العديد من المواهب لا تتوافر في حارس مرمى آخر".

وواصل "محمود جاد لاعب إنبي أعتبره مستقبل حراسة المرمى في مصر، فهو يجيد التحكم بالكرة، فهي ميزة لا تتوافر سوى في شريف إكرامي ومحمد عبد المنصف".

وتطرق مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لما يتردد عن إمكانية رحيل باهر المحمدي مدافع الفريق، قائلا "باهر يتطلع للاحتراف، وانتقاله للأهلي أو الزمالك صعب، والفريق سيمر بفترة صعبة حال رحيله، ويصعب تعويضه، وإذا رحل لابد أن نستفيد بمبلغ مالي كبير لتعويضه".

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