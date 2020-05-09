مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في عودة عواد

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي بأن الفريق لا يفكر في إعادة محمد عواد حارس الزمالك ولاعب الفريق السابق، لعدة أسباب.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "يوجد أكثر من سبب يدفعنا لعدم فتح الباب لإعادة محمد عواد من الزمالك".

وأوضح "السبب الأول أنه صمم على ترك النادي، وبالتالي كيف يعود إلى النادي مرة أخرى؟".

المصدر أتبع "اللاعب أيضا قيمة عقده بنادي الزمالك كبيرة جدا، وأكبر بكثير من قيمة أعلى رقم تعاقد في الإسماعيلي".

وأتم "إضافة لكل ذلك، فالإسماعيلي لم يحدد حتى الآن من الأساس، احتياجاته من اللاعبين الجدد، وننتظر معرفة مصير مسابقة الدوري".

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لرغبة الإسماعيلي في إعادة محمد عواد للفريق بداية الموسم المقبل، مستغلا عدم مشاركة اللاعب مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

ورد عواد في وقت سابق أكثر من مرة بأنه سعيد في الزمالك ولا ينوي الرحيل رغم عدم المشاركة.

محمد عواد انتقل إلى الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي. وكان هو الحارس الأساسي قبل أن يشارك محمد أبو جبل ويتألق مع الفريق في مباريات الترجي والأهلي في كأسي السوبر المصري والإفريقي، ودوري أبطال إفريقيا.

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