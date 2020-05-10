وليد سليمان: نفس عرض فتحي؟ سأفضل الاعتزال في الأهلي

الأحد، 10 مايو 2020 - 01:44

كتب : محرر في الجول

الاهلى أحمد فتحي وليد سليمان

يرى وليد سليمان جناح الأهلي أنه كان سيرفض الرحيل عن النادي الأحمر لو حصل على نفس العرض الذي تلقاه أحمد فتحي من بيراميدز.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وفشلت مفاوضات تجديد الأهلي لعقد أحمد فتحي، لينضم الظهير الأيمن المخضرم لصفوف بيراميدز.

وقال وليد سليمان لقناة "أون تايم سبورت 2": "لو عُرض علي نفس العرض الذي حصل عليه أحمد فتحي لن أرحل لأنني أريد إنهاء مشواري في الأهلي".

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وواصل عن رحيل زميله شريف إكرامي "شريف إنسان متعلم وناضج وأتعلم منه لكنه رحل لأنه يريد اللعب، وهو نموذج نتعلم منه لأنه من الصعب أن يعود اللاعب للتألق بعدما يقع في أخطاء، وسيكون رمزا كبيرا في الأهلي".

وواصل حديثه عن زملائه "أتمنى استمرار رمضان صبحي لأنه لاعب كبير وجيد ويمتلك شخصية الأهلي بسبب معاصرته للجيل الكبير السابق".

واختار وليد سليمان هدفه في الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 الأفضل في مسيرته.

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