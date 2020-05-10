تقرير: تهديد للدوري الإسباني؟ ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في ريال بيتيس

الأحد، 10 مايو 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد - بيتيس

كشفت الاختبارات الطبية للاعبي الدوري الإسباني عن إصابة ثلاثة لاعبين بنادي ريال بيتيس.

واستأنفت أندية الدوري الإسباني التدريبات الفردية هذا الأسبوع تمهيدا لتحديد موعد لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

وكشف موقع كادينا سير عن تعرض ثلاثة لاعبين من ريال بيتيس للإصابة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية حالتهم.

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وأوضح التقرير أن الاختبار الطبي الذي أجراه النادي كشف عن إيجابية 3 حالات جميعهم من اللاعبين دون الكشف عن أسمائهم.

وبذلك ترتفع عدد الحالات المصابة في الدوري الإسباني إلى 6 حالات بعد إيجابية لاعب من كل من نادي غرناطة وريال سوسيداد وأتليتكو مدريد.

وأشار التقرير إلى خضوع الثلاثة لاعبين للعزل لمدة أسبوعين في المنزل بالإضافة إلى اختبار طبي كل 72 ساعة.

ولا يعاني اثنين من الثلاثة لاعبين من أي أعراض رغم إيجابية حالتهم بفيروس كورونا.

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ريال بيتيس الدوري الإٍسباني فيروس كورونا
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