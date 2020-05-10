إبراهيموفيتش قريب من العودة لتدريبات ميلان

يعود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلانو يوم الاثنين لبدء فترة الحجر الصحي التي تستغرق أسبوعين قبل أن يتمكن من استئناف التدريبات مع فريقه ميلان.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وقضى إبراهيموفيتش أغلب فترة الإغلاق في السويد خلال الشهرين الماضيين، وكان قادرا على التدريب بانتظام هناك لأن القواعد كانت أقل صرامة من إيطاليا.

وكان إبراهموفيتش قادرا على المشاركة مع هاماربي النادي الذي يمتلكه، لذلك من المتوقع أن يكون في حالة فنية وبدنية أفضل من زملائه في ميلان.

وتزعم صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن إبرا سيعود إلى ميلانو في طائرة خاصة صباح غدا الإثنين وسيتوجه مباشرة إلى منزله لمدة 14 يوما من الحجر الصحي.

وبمجرد الانتهاء من ذلك والخضوع لمختلف اختبارات فيروس كورونا بالإضافة إلى الفحص الطبي المنتظم، سيُسمح لإبراهيموفيتش باستئناف التدريب مع زملائه.

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