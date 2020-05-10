تقرير: 6 أندية إيطالية توقفت عن دفع رواتب لاعبيها

الأحد، 10 مايو 2020 - 11:58

كتب : محرر في الجول

يوفنتوس - روما - الدوري الإيطالي

أثرت أزمة توقف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا على قدرة الأندية على دفع رواتب لاعبيها، وضربت 6 فرق.

وزعمت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن 6 أندية على الأقل في الدوري الإيطالي لم تدفع أجور لاعبيها منذ يناير، حيث يستمر الجدل حول تخفيضات الأجور وسط أزمة فيروس كورونا.

وتوصلت العديد من الفرق إلى اتفاقات لخفض رواتبهم خلال جائحة كورونا، بما في ذلك يوفنتوس وروما لكن البعض الآخر يكافح من أجل إيجاد أرضية مشتركة.

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ويريد اللاعبون التأكد من أنهم إذا قبلوا تخفيضات الأجور، فإن تلك الأموال تذهب لمساعدة الموظفين الآخرين في الأندية، أو كجزء من صندوق مساهمة لفرق الهواة والفرق النسائية.

لكن "لا ريبوبليكا" كشفت عن أن ستة أندية على الأقل في الدوري الإيطالي جمدت الرواتب منذ يناير.

ولم تكشف الصحيفة الإيطالية الشهيرة عن هوية الأندية.

وعادت معظم أندية الدوري الإيطالي إلى التدريب هذا الأسبوع، باشتراطات طبية خاصة.

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