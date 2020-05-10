فينجر: نيمار ومبابي وشباب إنجلترا هم خلفاء ميسي ورونالدو

الأحد، 10 مايو 2020 - 15:26

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق أن نيمار وكيليان مبابي ولاعبي إنجلترا الشباب هم نجوم السنوات المقبلة في كرة القدم حين يعتزل الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

وقال الفرنسي في حواره مع برنامج TalkSPORT:"لم نر لاعبين مثلهما (ميسي ورونالدو)، يستطيعان بكل تأكيد أن يكونا مبدعين في أي موقف صعب. اقتربت نهاية مسيرتهما، الآن يوجد جيل جديد".

وواصل "الجيل التالي ربما فرنسي. في الوقت الراهن، يبرز مبابي، وبالطبع هناك نيمار، وفي إنجلترا أيضا".

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واستمر "إنجلترا لديه فرصة جيدة الآن، يؤدون بشكل طيب على صعيد الشباب. ظهروا بشكل جيد مع جاريث ساوثجيت في كأس العالم. وددت لو كانوا أحد المنافسين الأقوياء في بطولة أوروبا (يورو 2020)".

مع اقتراب رونالدو (35 عاما) وميسي (32 عاما) من الفصل الأخير في مسيرتهما المظفرة مع كرة القدم، يتساءل عشاق اللعبة الجميلة من سيخلفهما في عرش الساحرة المستديرة.

مبابي، أحد النجوم الصاعدة بسرعة الصاروخ، بطل مونديال 2018 مع فرنسا وصاحب المركز الرابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

نيمار النجم البرازيلي الموهوب يراه البعض خلف ميسي ورونالدو مباشرة، كان ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية عام 2015.

وتمتلك إنجلترا نجوما عديدة مثل رحيم ستيرلينج وماركوس راشفورد وجيدون سانشو وهاري كين.

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