فان جال: وودوارد "عبقري شرير" وهو السبب في إقالتي من يونايتد.. مورينيو غير مذنب

الأحد، 10 مايو 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

فان جال

وصف لويس فان جال المدرب السابق لمانشستر يونايتد، المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد بأنه "عبقري شرير"، ووقف خلف إقالته بعد ساعات من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016.

وقال فان جال في تصريحات لبودكاست هولندي، ونقلتها ديلي ميل: "ألوم وودوارد أكثر من (خليفتي) جوزيه مورينيو، وودوارد هو العبقري الشرير خلف تلك الإهانة، مورينيو غير مذنب".

وحقق فان جال ليونايتد أول بطولة منذ رحيل سير أليكس فيرجسون عن النادي، بعد عامين من التخبط رفقة خليفة الأسكتلندي، ديفيد مويس.

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وأردف فان جال: "في وقت قبولي عرض يونايتد، كان من الممكن أن أكون مدربا لتوتنام لأن يونايتد كان فريقا عجوزا، ولكنني عرفت أنني يمكن أن أجعلهم أفضل".

وشدد "هل كان خياري خاطئا؟ ربما، تبعت قلبي، عملت في الفريق الأول في هولندا (أياكس) وفي ألمانيا (بايرن ميونيخ) وفي إسبانيا (برشلونة)، وكذلك في إنجلترا".

وأتم "الفوز بكأس إنجلترا بعد 6 أشهر من لف الإعلام لحبل المشنقة على رقبتي، كان إنجازي الأكبر".

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