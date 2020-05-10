لوكا توني: من الطبيعي أن يرد بالوتيللي على كيلليني

الأحد، 10 مايو 2020 - 11:48

كتب : محرر في الجول

بالوتيللي مع إيطاليا

يرى لوكا توني نجم هجوم منتخب إيطاليا السابق أن جورجيو كيلليني قائد يوفنتوس كان عليه أن يكون أكثر مباشرة في انتقاده لماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا.

ماريو بالوتيلي

النادي : بريشيا

جيورجيو كيلليني

النادي : يوفنتوس

المدافع المخضرم كشف في حديثه لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أنه في سيرته الذاتية سيكون عنيفا مع البعض، خاصة زميليه السابقين ماريو بالوتيللي وفيليبي ميلو (طالع التفاصيل).

ورد بالوتيللي على كيلليني قائلا: "أنت قائد غريب، على الأقل لدي الشجاعة". ( اقرأ تصريحاته )

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وقال توني خلال بث مباشر على إنستجرام مع كريستيان فييري: "الكتب غريبة، عندما تنشر كتابا عليك العثور على أشياء تصنع عناوين، أعتقد أنهما كانا على حق، لكنهما كانا مخطئين في التصرف كما فعلا".

وأوضح "بالطبع، إذا كان هناك شيء لم يقله كيلليني أبدا في وجه بالوتيللي فهذا ليس جيدا ولكن بالتأكيد سيكون على بالوتيللي القيام بشيء".

وواصل "الأمر أسوأ عندما تنتشر بعض المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون من الأفضل أن يتحدثان ويوضحان الأشياء".

وأضاف المتوج بمونديال 2006 "سيكون من الجيد إذا تم استكمال الموسم ورأينا مواجهة كيلليني ضد بالوتيللي".

ثم أشاد مهاجم فيورنتينا وبايرن ميونيخ السابق بمستوى كيلليني، قائلا: "عندما كنت ألعب على أرض الملعب، كان كيلليني رقم 1 في مركزه، كان يقوم برقابتك وارتكاب الخطأ ضدك، لكنه سيكون الشخص الذي يسقط على الأرض وسيقف الحكام معه، لقد كان أذكى مني".

وتابع "كان كيلليني قويا، مواجهة شخص مثله مشكلة للمهاجم، هو واحد من أفضل المدافعين الذين يقومون برقابة رجل لرجل".

ثم أتم "أصبح من المألوف الآن اللعب بطريقة دفاع المنطقة أكثر، ويجب أن أقول أن كيلليني يتحسن في هذا الصدد".

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