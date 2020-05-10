وليد سليمان: يجب إعلان الأهلي بطلا في حال إلغاء الدوري

الأحد، 10 مايو 2020 - 01:36

كتب : محرر في الجول

وليد سليمان - الأهلي - الإسماعيلي

طالب وليد سليمان جناح الأهلي بإعلان الفريق الأحمر بطلا للنسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز في حال إلغاء المسابقة.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وليد سليمان لقناة "أون تايم سبورت 2": "يجب إعلان الأهلي بطل الدوري إذا لم يتم استكمال المسابقة، حرام ألا نحصل على الدوري بعد كل تعبنا وخاصة مع عدم وجود منافسة".

وتابع "انظروا إلى الموسم الماضي عندما كان الأهلي في أخر الترتيب ثم فاز بالدوري في النهاية".

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وواصل "الدوري للأهلي، والدليل عدد مرات تتويج الأهلي بالبطولة".

ثم أضاف "مع كامل احترامي للمقاولون العرب والزمالك النادي العظيم الذي يمتلك جماهيرا كبيرة، لكن هذه وجهة نظري وقد أكون مخطئا".

وأشار الحاوي إلى عدم وجود مشاكل فيما يتعلق مستحقات اللاعبين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح "لا توجد أزمة بشأن المستحقات خلال هذه الفترة، واعتدنا على ذلك منذ سنوات في الأهلي مع الثورة وأحداث بورسعيد".

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق اليوم الخميس مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "إذا مرت الأيام الأولى من شهر يونيو دون اتخاذ أي قرار بعودة الأندية للتدريبات، وقتها سيكون الأقرب هو إلغاء الدوري".

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