مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية مايو

أعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى "مد التعليق جاء بناءً على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة".

ومن هنا، قرر الاتحاد المصري مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما.

ويسرى قرار تعليق النشاط على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وعبر اتحاد الكرة في بيانه عن آماله "أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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