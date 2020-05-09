نادي مصر يعلن إيقاف تدريباته حتى منتصف يونيو والاستعداد لكأس مصر

أصدر نادي مصر بيانا أعلن فيه استمرار إيقاف تدريباته الجماعية لمدة شهر وحتى يوم 15 يونيو المقبل.

وأعلن نادي مصر إيقاف تدريباته الجماعية للمرة الثالثة، حيث يمتد الإيقاف منذ 15 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

ووجه باستمرار التدريبات بشكل فردي استعدادا لاستئناف النشاط ومسابقة كأس مصر التي صعد خلالها الفريق إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة.

كما أشار إلى العمل على استدعاء اللاعبين الأجانب من بلادهم بمجرد فتح الطيران الدولي لإيداعهم الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما قبل الانضمام للتدريبات الفردية أو الجماعية وفقا لقرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط.

وقرر نادي مصر مخاطبة وزارة الصحة بالإحاطة والتنسيق باستعداد نادي مصر تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المنتمين للنادي.

مع توجيه الجهاز الطبي لنادي مصر برئاسة الدكتور أحمد عز بدراسة وإعداد خطة العمل الخاصة بالتعايش مع إنجاز العمل وما تشمله من إجراءات تنفيذية وتكلفة اعتبارا من الموسم المقبل.

وأخيرا الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع ناديي فراكفورت وبريمن الالمانيين لنقل خبرات الممارسة الرسمية للنشاط في ظل الظروف الحالية.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق اليوم الخميس مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "إذا مرت الأيام الأولى من شهر يونيو دون اتخاذ أي قرار بعودة الأندية للتدريبات، وقتها سيكون الأقرب هو إلغاء الدوري".

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