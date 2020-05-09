بيان رسمي - الزمالك: ما قاله أسامه نبيه خرافات وأكاذيب.. يرغب في كسب شعبية مزيفة

السبت، 09 مايو 2020 - 21:41

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا رد من خلاله على تصريحات أسامة نبيه نجم القلعة البيضاء السابق، مشيرا إلى "ما قاله محض خرافات وأكاذيب".

وشدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على "ما ذكره أسامة نبيه محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة".

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وأشار النادي في بيانه إلى "أسامة نبيه أساء لنفسه لكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك. أطلق هذه التصريحات غير المسؤولة التي تسيء لنادي الزمالك".

وأضاف النادي في بيانه "مجلس الزمالك يشدد على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه، وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره".

وحذر النادي في بيانه، أسامه نبيه من "الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة".

وخرج أسامة نبيه في وقت سابق ليتحدث عن مواجهة سابقة ضد الزمالك، أثناء تواجده في غزل المحلة وأنه "قلبي لم يطاوعني للتسجيل أمام الزمالك".

تصريحات تسببت في تحرك نادي غزل المحلة قانونيا ضد أسامة نبيه، قبل أن ينفي اتحاد الكرة لـ FilGoal.com وجود أي شكوى رسمية حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

وفسر أسامة نبيه لـ FilGoal.com تصريحات، مشيرا إلى "كانت مجرد دعابة". (طالع التفاصيل)

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