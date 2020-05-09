خيمة في الجول – إبراهيم سعيد يختار أفضل مدافع في مصر وأجمل هدف سجله

اختار إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر التاريخي، أفضل مدافع مصري في الوقت الحالي، وأجمل هدف سجله في مسيرته.

وقال إبراهيم سعيد خلال استضافته في (خيمة في الجول): "من الصعب أن أقول أسماء حتى لا أتسبب في غضب أحد، لكن مؤخرا بالنسبة للأهلي والزمالك، حينما بدأ الثنائي في اللعب بشكل جيد توقفت كرة القدم".

وأضاف "في الفترة الأخيرة كنت سعيد بمستوى دفاع الزمالك والأهلي، وفي العموم أداء الفريقين مؤخرا تشعر وكأنهم كانوا يعرفون أن الدوري سيتوقف".

إبراهيم سعيد أتبع "في الزمالك يوجد محمود علاء والونش وعبد الغني، وفي الأهلي ياسر إبراهيم وسعد قبل الإصابة ورامي ربيعة مشكلته فقط الإصابات".

وعن أجمل أهداف مسيرته، قال إبراهيم سعيد "أولا سأختار الفرصة الضائعة ضد الترجي، تلك التسديدة التي ضربت العارضة، ثم هدفي ضد شباب بولزداد وهدفي ضد إنبي، وهدفي ضد روما، لدي أهداف جيدة مع الأهلي".

إبراهيم سعيد تحدث أخيرا عن تصريح جون أوتاكا بأنه أقوى مدافع واجهه بجانب ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد.

فقال مازحا "مابحبش أتكلم عن نفسي كتير".

وأتبع "أحب أوتاكا كثيرا، كان سبب شهرة إبراهيم سعيد لأنه هو من أظهر إمكانياتي، وبداية انطلاقي كان هو".

إبراهيم استرسل "بعد ذلك ظهرت مع كامارا في كأس الأمم ثم أرونا كونيه والحاجي ضيوف".

وأتم "لكن بداية إبراهيم سعيد والشهرة والثقة كانت من أوتاكا، من اللاعبين الجيدين جدا والمهاجم (الرخم) والمهاري جدا. تقريبا من أفضل المهاجمين الذين مروا على مصر هو وأمادو فلافيو، في التاريخ".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك

هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش"

كيلليني يفتح النار: أكره إنتر وبالوتيللي استحق الصفع

مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك

واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا