هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي السبت، 09 مايو 2020 - 01:09 كتب : FilGoal محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون هاني رمزي محمد صلاح نرشح لكم أخر الأخبار عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" 59 دقيقة | الدوري المصري هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى ساعة | الدوري المصري هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي ساعة | منتخب مصر خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: صلاح لو ظهر معنا كنا "كسرنا الدنيا".. ومازحا: اعتزل يا حضري ساعة | منتخب مصر طارق حامد: أشكر مرتضى وجمهور الزمالك.. وجاهز للعب ولو غدا 2 ساعة | الدوري المصري خيمة في الجول – إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره وحديث مع أبو تريكة.. وحسام غالي "خليفته" 2 ساعة | منتخب مصر محمد شيحة: أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري عصام عبد الفتاح: تجربة الشاشات أفضل من تطبيق تقنية الفيديو في مصر 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. طارق حامد: أشكر مرتضى وجمهور الزمالك.. وجاهز للعب ولو غدا هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي خيمة في الجول – إبراهيم سعيد يحكي ما لا تعرفه في احترافه مع إيفرتون.. وقرار يود التراجع عنه حكاية حمادة كوكا - لاعب الـ 3 أندية في وقت واحد.. محترف في إسبانيا و"صنايعي لحام" صُناع كرة القدم – أنا محمد سلطان وهكذا نستعد طبيا لعودة الدوري في ظل كورونا الأكثر مشاهدة 1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك