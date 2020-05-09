خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: صلاح لو ظهر معنا كنا "كسرنا الدنيا".. ومازحا: اعتزل يا حضري

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إن محمد صلاح لو تواجد مع جيلهم لكانوا حققوا الكثير من النتائج الجيدة.

وتحدث إبراهيم سعيد في حواره عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" قائلا: "شرف لي المقارنة مع صلاح ولكن المقارنة مختلفة وصلاح في مكانة أخرى تماما بكل تأكيد هو مثل شقيقي الصغير".

وأضاف "صلاح وتريزيجيه لو ظهرا معنا لكنا حققنا الكثير لو تأهلنا لكأس العالم".

وعن اتهامه بعدم التركيز في المباريات بسبب صبغ شعره قال: "أفضل مباريات قدمتها كانت بعدما غيرت لون شعري".

وأكمل "أول مرة فعلت ذلك كانت في لقاء بين الأهلي والزمالك وحصلت على أفضل لاعب في المباراة".

ووجه إبراهيم سعيد رسالة إلى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر مازحا "لا تفكر في العودة للملاعب".

وأتم ضاحكا "اعتزل يا حضري يكفي ما حققته".

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