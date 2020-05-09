محمد شيحة: أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

السبت، 09 مايو 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

محمد شيحة - هاني أبو ريدة

كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين تفكيره في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال محمد شيحة: "أفكر في إمكانية الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ربما أشارك في الانتخابات كمرشح مستقبل، أو إذا رأيت قائمة مرتبطة وقوية قد أشارك فيها".

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وأردف "لكن كل ذلك مجرد أفكار. لم أحسم موقفي النهائي حتى اللحظة".

وأتم "وفي انتظار معرفة اللائحة الخاصة بالانتخابات وكل تلك الأمور، قبل حسم موقفي".

ولم يتحدد حتى الآن موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة، ومصير اللجنة الخماسية.

ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة في الـ 31 من شهر يوليو المقبل.

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