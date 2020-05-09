عصام عبد الفتاح: تجربة الشاشات أفضل من تطبيق تقنية الفيديو في مصر

يعتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق الاعتماد على الشاشات في وقت سابق بمصر لمراجعة الحالات تحكيميا أفضل من تطبيق تقنية الفيديو في الوقت الحالي.

وقال رئيس لجنة الحكام السابق: "عندما اعتمدنا على الشاشات لمراجعة اللقطات سابقا لم نُكلف اتحاد الكرة والآن تُصرف عليها ملايين الدولارات".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس "حاليا نستخدم سيارات لتقنية الفيديو ليشاهد الحكام المباريات مع المخرج، وفي حالة وجود مشكلة يراجعون الحالة مع الحكم".

وأضاف "سابقا كان يجلس الحكم مع المخرج في سيارة التلفزيون ويتواجد حكم آخر في الملعب يتصل به من أجل طلب إعادة الكرة التي يطلب إعادتها في حالة وجود كرة تتطلب المراجعة".

وواصل "هاني أبو ريدة كان له دورا في تلك الفكرة ولم تكلف الكرة المصرية جنيها، في إفريقيا دولتان فقط يطبقا تقنية الفيديو هم مصر والمغرب ضمن 54 دولة".

وأوضح "مباراة مثل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة كانت لمسة اليد واضحة ولم يرها طاقم التحكيم مع الفيديو ستكون نتيجتها مختلفة".

وأكمل "تقنية الفيديو تتدخل في الحالات شديدة الوضوح وليس الحالات التي ليس بها شك، وعدد أخطاء التقنية غير عادية لأنها تحتاج للتدريب، ولابد أن يكون الحكم المتواجد في التقنية على نفس المستوى من حكم الساحة".

وأتم "مصر طبقت تقنية الفيديو في وقت قياسي، لكن لدينا وقت طويل من أجل تطبيقه بشكل محترف".

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