حكاية حمادة كوكا - لاعب الـ 3 أندية في وقت واحد.. محترف في إسبانيا و"صنايعي لحام"

هل سمعت يوما ما عن لاعب يلعب في ثلاثة أندية في وقت واحد؟ ربما لا.

هل تعلم أن ذلك اللاعب محترف في إسبانيا؟ نعم هذا حقيقي.

إنه حمادة فاروق "كوكا" لاعب نادي شيكو في الدرجة الثالثة حاليا، ولاعب مركز شباب السنبلاوين للصم والبكم ونادي سوردوس دي هويلفا الإسباني للصم والبكم.

ويروي حمادة كوكا قصته لـFilGoal.com.

البداية وعرض الإسماعيلي

بدأ حمادة كوكا حديثه لـFilGoal.com: "بدأت مسيرتي في نادي السنبلاوين في عمر الـ9 سنوات وكنت أشارك بصفة مستمرة معه".

وواصل "ذهبت لاختبارات الإسماعيلي وبعد 10 دقائق نجحت بعد إعجاب مسؤولي النادي وذهبت للسنبلاوين للحصول على الاستغناء الخاص بي لكنهم رفضوا رحيلي".

وتابع "كنت أبلغ من العمر 19 عاما قررت الرحيل عن نادي السنبلاوين حتى لو سأعتزل وكنا في الدرجة الثالثة".

وأضاف كوكا "بعد ذلك انتقلت لنادي اتحاد السنبلاوين في الدرجة الرابعة وصعدت معهم للدرجة الثالثة بعد موسمين ثم صعدنا للدرجة الثانية وحققنا نتائج جيدة".

وأردف "جاء عرض لي من من نادي السنبلاوين ورفضت في البداية لمشاكلهم القديمة معي ورفضهم انتقالي للإسماعيلي ولكنهم أقنعوني بعد تغيير مجلس الإدارة ووقعت على عقد لموسم وحيد وكنا نلعب في الدرجة الثالثة".

وأكمل "انتقلت بعد ذلك لكهربا طلخا لثلاثة مواسم في الدرجة الثانية وهبطنا للدرجة الثالثة ثم وقعت الموسم الماضي مع نادي شيكو بالدرجة الثالثة ومستمر معهم للموسم الثاني على التوالي".

اللعب في دوري الصم والبكم

وعن اللعب في دوري الصم والبكم قال حمادة كوكا: "كنت أعاني من ضعف السمع وتواصل معي أحد الأشخاص للانضمام لمركز شباب السنبلاوين وكنت أبلغ من العمر 10 سنوات وحصلوا على الأوراق التي تفيد بضعف السمع لدي وتم الانضمام".

وأكمل "أتدرب يوم الأربعاء وألعب يوم الجمعة لذا لم يتعارض الأمر مع لعبي في الدرجة الثانية أو الثالثة مع الأندية الأخرى".

وواصل "استمريت معهم ونافسنا في الدرجة الثانية وصعدنا للدوري الممتاز للصم والبكم، وصعدنا نهائيات الدوري ثلاث مرات وفزنا باللقب في مرة وحيدة وتم تكريمنا من محافظ الدقهلية".

الانضمام لمنتخب مصر للصم والبكم

وعن منتخب مصر للصم والبكم قال كوكا: "كنت سأنضم للمنتخب في عام 2014 لكن الإصابة أبعدتني وجاءت فرصة المشاركة في 2016 وشاركت في كأس العالم في إيطاليا وحققنا المركز الخامس وحصلتا على مكافأة 15 ألف جنيه".

وأضاف "حققنا كذلك برونزية أولمبياد تركيا 2017 وحصلنا على مكافأة 45 ألف جنيه".

وأكمل "من المفرتض أن يقام كأس العالم في شهر نوفمبر المقبل بعد تأجيلها من شهر سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا، ونستعد للمشاركة في أولمبياد البرازيل عام 2021".

الاحتراف في إسبانيا

وانتقل كوكا للحديث عن الاحتراف في إسبانيا وقال: "شاهدني مسؤولو نادي سوردوس دي هويلفا الإسباني في مدينة إشبيلية وأعجبوا بقدراتي وتعاقدوا معي إلى جانب مشاركتي مع مركز شباب السنبلاوين للصم والبك وتواجدي مع كهربا طلخة ثم شيكو في الدرجة الثالثة".

وعن كيف يوفق أوضاعه أوضح "اللعب في إسبانيا يكون عبارة عن تجمعات ولذلك أستطيع اللعب في مصر واللعب مع المنتخب دون وجود مشكلة".

وأضاف "ألعب في إسباناي كذلك في دوري من مباريات خماسي ومباريات 11 ومعي 3 لاعبين محترفين من مصر كذلك".

وأكمل "حققت 4 بطولات دوري وهداف البطولة وشاركت في دوري أبطال أوروبا وصعدنا لنصف النهائي".

المهنة "صنايعي لحام"

ولكن حمادة كوكا لا يكل ولا يمل لذا فهو لديه مهنة خارج نشاط كرة القدم وقال: "بدأت عملي في عمر الـ16 في ورشة لحام وأبدأ عملي صباحا حتى الثانية ظهرا ثم أذهب للمران ثم أعود للعمل".

واستدرك "إن كانت مباراة في مكان بعيد لا أذهب للعمل".

وأردف "أنا صنايعي لحام وأقوم بلحام المقطورات والجرار الزراعي وفي شهر رمضان عملي حسب الحاجة إليه نظرا للظروف الحالية".

وأتم حمادة كوكا حديثه وقال: "أنا متزوج ولدي أطفال وأسكن في منزلي مع العائلة".

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