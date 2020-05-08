مالديني: سأعمل فقط كمدير في ميلان.. ولم أرد أن أسير على خطى والدي

أوضح باولو مالديني أنه لن يعمل إلا لـ ميلان فقط، ولماذا لم يسر على خطى والده تدريبيا.

مالديني بدأ العمل في النادي إداريا عام 2018 بعدما تولى منصب المدير التقني للنادي بعد 10 سنوات من اعتزاله كرة القدم.

وأصبح منصب باولو تحت التهديد مع رحيل زفونمير بوبان إثر خلافات في إدارية في النادي.

مالديني قال عبر إنستجرام في لقاء جمعه بـ فيليبو إنزاجي "سأعمل فقط كمدير في ميلان، وليس في أي مكان آخر".

وتابع "كمدير أنت أعلى من كل شيء، ولا تحصل على الشكر اللائق مثلما كان الأمر في أرضية الملعب".

وردا عن لماذا لم يسر على خطى والده ويصبح مدربا "لم أرد أن أصبح مدربا، رأيت مسيرة والدي تشيزاري وكيف تغير شكل شعر أصدقائي".

وأضاف "بنهاية مسيرتي لم أرد أن أبدأ من جديد وأن أعود للمباريات وأبدأ مرة أخرى".

وتطرق للحديث عن عودة الدوري الإيطالي "علينا أن نكون حذرين، عدم استكمال المسابقة سيكون كارثة على كافة النواحي، في فرنسا أخطأوا بإيقاف المسابقات لكننا سنوافق على ما ستفرضه الحكومة".

وأتم "لسنا متأكدين من العودة، فقد أغلقنا الأجزاء الجماعية لكن على مستوى التدريبات قسمنا الملعب لأربع جزاء، ليصبح 12 شخصا قادرين على العمل، لم يعد بإمكان اللاعبين البقاء في المنزل ولم نعد كذلك".

ومن المنتظر أن تبدأ الأندية الإيطالية خوض التدريبات الجماعية بدءا من 18 يونيو الجاري في انتظار تأكيدات الحكومة الإيطالية.

وتُجرى حاليا فحوصات طبية للاعبي وأطقم الأندية الفنية للتأكد من صحة جميع أعضاء المنظومة الرياضية قبل بدء التدريبات الفردية وعزل اللاعبين المصابين.

وكانت أندية تورينو وفيورنتينا وسامبدوريا قد أعلنت وجود حالات إيجابية مصابة بـ فيروس كورونا.

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