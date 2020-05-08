برايتون: المشكلة ليست صراعا بين القاع والقمة.. أندية عديدة ترفض اللعب على ملاعب محايدة

قال بلو باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون إن هناك أندية عديدة وليس الستة المتواجدين في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يرفضون اللعب على ملاعب محايدة. وذلك وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح باربر قائلا: "إن كانت تلك مشكلة كبيرة لعدد كبير من الأندية وأعتقد أنها كذلك، فالأمر في رأيي أكبر من مجرد الستة أندية المتواجدة في القاع".

وأضاف "لا أعتقد أن تلك مشكلة الأندية الستة في القاع ضد الستة الكبار، أعتقد ان لكل نادي مخاوفه الخاصة حول اللعب على ملاعب محايدة".

وواصل "أعتقد أن الأمر يجب أن يعاد النظر إليه وإلا لن يحصل على العدد الكافي من الأصوات للاستئناف وسنتأخر مجددا وتصبح الأمور أكثر صعوبة، ونحن لا نريد ذلك".

وأتم "نريد العودة للعب وإنهاء الموسم، وأن نفعل ذلك حينما يكون الأمر آمنا وعادلا".

ما الذي حدث؟

مفاوضات استئناف الموسم في إنجلترا على صفيح ساخن، ما وصفته الصحف بـ"حرب أهلية".

مسؤولة رابطة الدوري الإنجليزي بالاتفاق مع مسؤولي رابطة الكرة قدموا بروتوكولا لعودة الموسم، يتضمن استئناف المباريات لكن على ملاعب محايدة وبعيدة لتجنب وجود أي جماهير.

أندية وست هام وبرايتون وواتفورد وبورنموث وأستون فيلا ونورويتش رفضوا فكرة اللعب على أرض محايدة ومعظم اقتراحات العودة، بسبب مخاوف الهبوط.

لكي يتم تمرير القرار، يجب التصويت عليه من الأندية الـ20 وأن يحصد موافقة 14 ناديا، عدد الأندية المعترض 6 فقط، فلا ضرر؟ الأندية كونت لوبي فيما بينها لاستقطاب ناديين وأصبح عدد الرفضين 8.

ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية التي تدير الدوريات الدنيا في إنجلترا، حذر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من إلغاء الهبوط هذا الموسم رغم استئنافه، وشدد على ضرورة تأهل 3 فرق من التشامبيونشيب، وإلا سيتجه للقضاء ويصبحون "أثرياء" وفقا لتصريحاته.

ريتشارد بيفان رئيس اتحاد مدراء الدوري تحدث مع بي بي سي، وقال إنه في حالة عدم الموافقة على مقترح اللعب في ملاعب محايدة فقد يتم إلغاء الموسم.

وخرجت صحيفة "صن" بعد ذلك لتقول إن الاتحاد الإنجليزي يخطط لعرقلة فكرة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإلغاء الهبوط، المعركة يبدو أنها لن تنته قريبا.

رابطة الدوري تجتمع يوم الإثنين بعد يوم وحيد من مؤتمر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للتصويت على مقترح عودة النشاط، وسط تحذيرات إما من إلغاء الموسم أو تطبيق أو حتى التقدم بمقترح لإلغاء الهبوط.

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