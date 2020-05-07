نبيه: رد فعل غالي كان راقيا عندما قابلته في الإمارات.. وتفاصيل واقعة كهربا بالمونديال

قال أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر إنه تفاجأ برد فعل حسام غالي عندما التقيا في الإمارات على هامش تحليل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في 20 فبراير الماضي.

صرح نبيه عبر قناة أون تايم سبتورتس "رد فعل حسام غالي كان رائعا وراقيا عندما التقينا في الإمارات، لقد فضلت انتظار رد فعله عندما تقابلنا، ووجدته يصافحني ويحتضنني".

وأضاف "لقد حاربت كثيرا من أجل انضمام حسام غالي للمنتخب، ليلعب دور عبد الله السعيد، لأن المخزون البدني له لم يكن يؤهله لأداء مهام طارق حامد ومحمد النني".

وتابع "لكن عندما حدثت المشكلة، قال لي هيكتور كوبر هذا ما كنت تحارب من أجله، اترك لي الأمر، سأتعامل بنفسي، لقد حاولت كثيرا استيعاب الأمور وأتحلى بالمرونة لكن حسام غالي لم يفعل وتمسك برأيه".

في سياق متصل، واصل أسامة نبيه "حزنت من سباب جماهير الأهلي لي في الإمارات قبل مباراة السوبر في 2017، لم أتوقعه، وإذا كنت أتوقعه لما نزل الجهاز الفني بالكامل لأرض الملعب لتحية جماهير الناديين، لأن الجهاز الفني كان كتلة واحدة".

وتطرق أسامة نبيه للحديث عن مشوار المنتخب في كأس العالم (روسيا 2018)، قائلا "مباراة أوروجواي رفعت سقف التوقعات، إذا تواجد محمد صلاح في هذا اللقاء لكنا حققنا الفوز".

وأردف "مباراة أوروجواي هي (أكل عيش) صلاح، كنا نواجه منافسا يضغطنا بكل قوة، بينما يتسم قلبي الدفاع بالبطء الشديد، لكن رفضنا المجازفة بصلاح وخسارته في باقي المشوار".

وكشف أسامة نبيه "لقد أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، كوبر والجهاز الفني قبل مباراة السعودية بأن أي نتيجة إيجابية أمام السعودية تعني تجديد التعاقد".

وأردف "إلا أن عدم تجديد تعاقد الجهاز الفني للمنتخب قبل كأس العالم كان خطوة غير جيدة وسببا في انفلات الأمور مثل واقعة كهربا في مباراة السعودية".

وأوضح "كهربا رفض الالتزام بالتعليمات الفنية وأشار لنا بأنه انتهى دورنا وسيرحل الجهاز الفني".

وأشار نبيه إلى "نعم.. مشاركة الحضري في مباراة السعودية كانت تكريما له لدوره الكبير في التأهل لمونديال 2018 وللمساهمة في تحقيق رقم قياسي سيسجل باسمه وباسم مصر بكونه أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم".

وشدد "حتى إذا كانت مباراة السعودية حاسمة في التأهل للدور الثاني، لشارك عصام الحضري، فهو مؤهل تماما للمواقف الكبيرة".

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