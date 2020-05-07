أسامة نبيه: قلبي لم يطاوعني على التسجيل في الزمالك بقبل نهائي الكأس.. والفوز على الأهلي كان كالبطولة

استعاد أسامة نبيه ذكريات عودته لنادي الزمالك في صيف 2002 بعد تجربة احتراف قصيرة بنادي الكويت الكويتي.

أشار نبيه خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس" إلى أن "انتقلت للكويت الكويتي مطلع موسم 2002/2001 بعد تألقي في دورة ودية بنادي المقاولون العرب في مباراة انتهت بالفوز على الأهلي 4-1 أمام تشكيلة تضم لاعبين شباب مثل شريف إكرامي ومحمد فضل".

وتابع "قررت الرحيل لإصراري على اللعب كرأس حربة بعد توظيفي مع الزمالك في عدة مراكز مثل الظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط وغيرها".

ونوه "تجربتي في الكويت لم تستمر سوى 4 أشهر لأن الدوري هناك كان يضم 7 أندية فقط، وكان يتبقى بطولتين للكأس لكن رفضت الانتظار للعب مباراة كل شهرين، لذا انتقلت إلى المحلة في يناير 2002 ولعبت معه لأربعة أشهر".

وواصل "في نفس الموسم خسر الزمالك أمام الأهلي 1-6 وكانت صدمة العمر بينما تسببت مع زملائي في المحلة بإضاعة لقب الدوري على الأهلي حيث تعادلنا 1-1، وذهبت البطولة للإسماعيلي".

واستطرد المدرب العام السابق لمنتخب مصر "قدمت أداء مميزا مع المحلة وكان الفريق يشارك في بطولة إفريقيا وتأهلنا لمواجهة الزمالك في قبل نهائي كأس مصر".

وأردف "كنت أعلم أنني سأنتقل للزمالك بعد مباراتنا في الكأس، جانبني التوفيق في بعض الفرص وفي البعض الآخر قلبي لم يطاوعني على التسجيل".

وأضاف "لقد سنحت لي عدة فرص سهلة أمام المرمى، لدرجة أنني قلت في إحدى المرات لإبراهيم حسن، شتت الكرة من أمامي، وانتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1 وتأهل للنهائي وفاز بالكأس على حساب بلدية المحلة".

وأكد أسامة نبيه أن التوأم حسام وإبراهيم حسن سببا حالة من الاستنفار بين لاعبي الزمالك مما أدى لفوز الفريق بعدة ألقاب خلال الفترة من 2001 إلى 2004.

وقال نبيه: "حالة الاستنفار لم تكن موجودة من قبل في التدريبات، تشعر وكأننا نريد إقناع التوأم بأننا أفضل وأقوى بهما أو بدونهما، تواجدهما في الفريق أحدث حالة غير مسبوقة، إنهما يرفضان الخسارة في مباراة للطاولة".

وواصل "قبل قدوم التوأم للزمالك، كان لا يمر موسم وإلا كنت فائزا مع الفريق ببطولة".

واستدرك في ختام تصريحاته "أما في المواسم السبعة التي توج بها لقب الأهلي بالدوري في فترة التسعينيات كنا نفوز عليه في الدوري مثلما حدث في 1994 و1996، فالفوز على الأهلي كان يعد كالبطولة أحيانا بالنسبة لنا أو كما يقال (عكننة الموسم) حتى لو الدوري كان سيتوج هو به".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – ريكاردو مدرب الإسماعيلي السابق

أعظم 50 مهاجما متأخرا في تاريخ كرة القدم

هشام حنفي يحكي قصة غيابه عن لقاء القرن بسبب شجار مع جوزيه

أنا بيركامب (5) - مهندس الفراغات

مركز اضطراري – أحمد صديق.. تعويض أبو تريكة ضد شبيبة القبائل وهدية بركات

كلوب يحكي كواليس عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة