فيورنتينا يعلن تسجيل 6 حالات مصابة بيفروس كورونا.. بينهم 3 لاعبين

الخميس، 07 مايو 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

لاعبو فيورنتينا يحتفلون بالسباعية في مرمى روما

أعلن نادي فيورنتينا تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بينهم ثلاثة لاعبين.

جاء ذلك بعد المرحلة الأولى من الاختبارات الطبية التي تجريها الأندية خلال الفترة الحالية قبل استئناف التدريبات.

وتقوم جميع أندية الدوري الإيطالي بإجراء اختبارات طبية للاعبين والموظفين قبل العودة للتدريبات للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

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وأصدر فيورنتينا بيانا رسميا يفيد بإصابة ثلاثة من لاعبيه ومثلهم من الموظفين بفيروس كورونا.

وكيف بيان فيورنتينا عن عزل المصابين على أن تبدأ التدريبات للبقية غدا الجمعة.

وكان فيورنتينا قد أعلن إصابة 3 من لاعبيه الشهر الماضي وهم جيرمان بيزيلا وباتريك كوترون ودوزان فلاهوفيتش.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمناقشة مصير المباريات واستئناف الموسم.

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