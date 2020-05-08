ميرور: سون يكمل خدمته العسكرية ويحصل على تكريم لـ"أفضل أداء"

الجمعة، 08 مايو 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

أكمل سون هيونج مين نجم توتنام تأدية الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية بنجاح كبير، حتى أنه حصد جائزة لـ"أفضل أداء". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وكان صاحب الـ27 عاما قد أجبر على العودة إلى كوريا الجنوبية لتأدية الخدمة العسكرية، واجتازها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن سون أبهر رؤساء المعسكر التدريبي للجيش الكوري الجنوبي لما أظهره من "مهارات".

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ومن ضمن مهارات سون التي ظهرت في مركز التدريب، كانت قدرته الكبيرة على الرماية، إذ أنه أطلق الرصاص بنسبة نجاح 100%، ليحصل على تكريم خاص من ضباطه.

The forward has been at a training camp on Jeju Island for the past three weeks

وحصل سون على تكريم لمستواه المتميز من بين 157 متدرب في وحدته بالجيش الكوري الجنوبي.

وصرح أحد أعضاء قوات المشاة لجمهورية كوريا لصحيفة "كوريا هيرالد" قائلا:"سون تلقى جائزة لمستواه الجيد، وهي واحدة من 5 أنواع لتقدير المستوى الأفضل".

وواصل "كل التدريبات تمت بأسلوب عادل وصارم، وضباطه قالوا إنه خضع للتدريب العسكري بطريقة عادلة".

وكان من المفترض أن يخضع سون للتجنيد لمدة تصل إلى عامين قبل سن الـ28 عاما وفقا لقوانين كوريا الجنوبية، لكنه كان أحد أعضاء منتخب كوريا الذي فاز ببطولة الألعاب الآسيوية لعام 2018 لتقلص مدة خدمته إلى 3 أسابيع فقط بعدما حققه من إنجاز رياضي.

وتعرض سون لكسر في ذراعه في شهر مارس أبعده وفقا لتقارير وقتها لنهاية الموسم، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منح اللاعب الفرصة للتعافي وكذلك إكمال خدمته العسكرية بدون أي تأثير على ممارسته لكرة القدم.

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