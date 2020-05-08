بادجي: الأهلي بوابتي للمنتخب.. وأسعى للفوز بلقب هداف الدوري المصري وإفريقيا

يرى أليو بادجي مهاجم الأهلي أن الفريق الأحمر بوابته للانضمام لمنتخب السنغال.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال بادجي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "اللعب لمنتخب السنغال الأول حلم كبير بالنسبة لي".

وأضاف "الجميع في السنغال يعرفني جيدا لأنني لعبت في كل المنتخبات للمراحل العمرية المختلفة".

وواصل "لذلك سأكون سعيدا عندما ألعب أيضا للمنتخب الوطني".

وأكمل "ولكن لتحقيق ذلك يجب أن أصبر وأجتهد أكثر مع الأهلي وأسجل الكثير من الأهداف في الدوري المصري وبطولة إفريقيا".

وشدد "وإذا نجحت في ذلك مع الأهلي ستكون أمامي فرصة كبيرة للانضمام لمنتخب السنغال".

وأتم تصريحاته "أريد أن أحقق لقب هداف الدوري المصري ولقب هداف دوري أبطال إفريقيا قبل نهاية تعاقدي مع الأهلي".

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