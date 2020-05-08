بادجي: الأهلي بوابتي للمنتخب.. وأسعى للفوز بلقب هداف الدوري المصري وإفريقيا

الجمعة، 08 مايو 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - أليو بادجي

يرى أليو بادجي مهاجم الأهلي أن الفريق الأحمر بوابته للانضمام لمنتخب السنغال.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بادجي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "اللعب لمنتخب السنغال الأول حلم كبير بالنسبة لي".

وأضاف "الجميع في السنغال يعرفني جيدا لأنني لعبت في كل المنتخبات للمراحل العمرية المختلفة".

أخبار متعلقة
بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا للانتقام كرويا.. وهربوا من لقاء الدوري أليو ديانج: أفهم السولية بالنظر.. وهدفنا الفوز بـ دوري أبطال إفريقيا بادجي: لو كنت أبحث عن الأموال لذهبت إلى الصين بدلا من الأهلي بادجي يكشف عن نصيحة فايلر له.. ويوجه رسالة لمروان محسن

وواصل "لذلك سأكون سعيدا عندما ألعب أيضا للمنتخب الوطني".

وأكمل "ولكن لتحقيق ذلك يجب أن أصبر وأجتهد أكثر مع الأهلي وأسجل الكثير من الأهداف في الدوري المصري وبطولة إفريقيا".

وشدد "وإذا نجحت في ذلك مع الأهلي ستكون أمامي فرصة كبيرة للانضمام لمنتخب السنغال".

وأتم تصريحاته "أريد أن أحقق لقب هداف الدوري المصري ولقب هداف دوري أبطال إفريقيا قبل نهاية تعاقدي مع الأهلي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

قرار جديد من اتحاد الكرة بخصوص مصير الدوري المصري

كواليس مقابلة جديدة جمعت بين أسامة نبيه وحسام غالي

ضربة قوية لآمال عودة الدوري الإيطالي؟

هل تعرف من هو عطوط عبد الحليم

أسامة نبيه: قلبي لم يطاوعني على التسجيل ضد الزمالك

الأهلي أليو بادجي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بادجي: الأهلي بوابتي للمنتخب.. وأسعى للفوز بلقب هداف الدوري المصري وإفريقيا 47 دقيقة | الدوري المصري
بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا للانتقام كرويا.. وهربوا من لقاء الدوري ساعة | الدوري المصري
بادجي يكشف عن نصيحة فايلر له.. ويوجه رسالة لمروان محسن ساعة | الدوري المصري
أليو ديانج: أفهم السولية بالنظر.. وهدفنا الفوز بـ دوري أبطال إفريقيا ساعة | الدوري المصري
بادجي: لو كنت أبحث عن الأموال لذهبت إلى الصين بدلا من الأهلي ساعة | الدوري المصري
بادجي: بدأت كمدافع وشاركت في حراسة المرمى.. وعلاقتي جيدة مع ماني ساعة | الدوري المصري
أجيري يكشف موعد استئناف ونهاية الموسم في الدوري الإسباني 2 ساعة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك