سامبدوريا يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي إصابة 3 لاعبين جدد في فريقه بفيروس كورونا.

وأصدر فيرونتينا بيانا أعلن خلاله عن إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض عليهم.

بالإضافة إلى تحول نتيجة تحليل أحد اللاعبين من سلبية إلى إيجابية.

جاء ذلك بعد الاختبارات التي خضع لها اللاعبين، وتم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار.

وكان سامبدوريا أعلن قبل أسابيع إصابة 7 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا.

ويحتل سامبدوريا المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 26 نقطة مبتعدا بنقطة عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي يهبط أصحابها إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمناقشة مصير المباريات واستئناف الموسم في الفترة المقبلة.

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