حوار - أحمد أحمد عن مصير دوري الأبطال والكونفدرالية: نفتقر للرؤية.. الأولوية ليست للكرة

مصير مجهول. هذا ما يمكننا قوله عن مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى الآن. مصير لم يحدده رئيس الاتحاد الإفريقي حتى الآن.

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي تحدث عن المسابقات الإفريقية المحلية والقارية، قائلا: "افتقار الرؤية العامة لا يسمح لنا حتى الآن بتوقع مصير أنشطتنا".

وأضاف في حواره مع مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية "نحن نعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع الاتحادات المحلية في كل بلد. تلك الخطوات ستتيح لنا أن نرى بوضوح ما سيحدث في الكرة الإفريقية".

وعن مصير مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، قال أحمد أحمد: "نحن نفتقر إلى الرؤية. علينا أن ننتظر".

وتابع "بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي أدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد والالتزام بتطبيق الإجراءات المتبعة، وبعد ذلك يمكننا استئناف المسابقات".

وأوضح "لا أريد أن تكون كرة القدم مصدرا لزعزعة استقرار إجراءات العزل التي تتخذها البلاد لمواجهة فيروس كورونا".

وأكمل حديثه قائلا: "الأولوية للصحة. لا يمكننا إرسال شبابنا إلى المذبحة. سنناقش كل شيء مع كل عناصر اللعبة المسؤولة عن تنظيم المسابقات".

هل معنى ذلك إن مسابقات مثل كأس الأمم الإفريقية 2021 بالإضافة لمسابقات الأندية القارية المخططة لهذا العام، ليست الأولوية وعلينا التفكير أولا في الصحة؟ سؤال أجاب عنه أحمد أحمد قائلا: "نعم بكل تأكيد".

وأردف "جميع أصحاب المصالح في تنظيم تلك المسابقات سيتناقشون لاحقا من أجل إيجاد طريقة لاستئناف المسابقات".

هل معنى ذلك أنه طالما لم يكن فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن الكرة الإفريقية ستبقى مُعلقة؟ سؤال جديد أجاب عنه رئيس الاتحاد الإفريقي بشكل قاطع، قائلا: "بكل تأكيد".

وعن مساعدة الأندية والاتحادات الإفريقية من الجانب المادي بسبب أزمة كورونا، قال أحمد أحمد: "نفكر بشكل يومي في هذا الأمر".

وأتم "نحرص على تقديم المساعدات المالية للاتحادات أو حتى للفرق التي تشارك في المنافسات القارية الإفريقية".

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3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل، قبل أن تتأجل لآجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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