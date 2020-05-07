تقرير تركي: تحرك مفاجئ من بيشكتاش نحو رمضان صبحي.. والنادي يستفسر النني

الخميس، 07 مايو 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

زعمت صحيفة yeniakit التركية برغبة نادي بيشكتاش التركي في التعاقد مع رمضان صبحي جناح الأهلي.

الصحيفة التركية وصفت تحرك إدارة بيشكتاش نحو رمضان صبحي بـ"التحرك المفاجئ" والذي يأتي بسبب رغبة الإدارة في بناء شكل جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

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إدارة نادي بيشكتاش استفسرت من محمد النني لاعب منتخب مصر، حول زميله في مصر، رمضان صبحي، وفقا للتقرير التركي.

نادي بيشكتاش ليس الفريق الأول في تركيا الذي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي، بل يوجد أيضا قاسم باشا التركي.

وكشفت تقارير صحفية تركية سابقة وجود رغبة لدى قاسم باشا في التعاقد مع رمضان صبحي، مستغلا نهاية إعارته مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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