زاباليتا: كنا نمزح في غرفة ملابس سيتي حول ضم ميسي ورونالدو

قال بابلو زاباليتا نجم دفاع مانشستر سيتي السابق إن عملية بيع النادي تمت بعد انضمامه للفريق بـ10 أيام مشيرا إلى أنه وزملائه في تلك الفترة اقترحوا ضم ليونيل ميسي من برشلونة وكريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وصرح زاباليتا عبر صحيفة لاناسيون الأرجنتينية قائلا: "بعد 10 أيام من انضمامي للفريق، تم تنفيذ عملية بيع النادي لشركة أبو ظبي".

وأضاف "بعد 4 أيام، استثمر النادي 40 مليون جنيه إسترليني لضم روبينيو وقلت الآن ماذا يجب أن أفعل؟ لن أستمر لستة أشهر هنا".

وواصل "أخذنا الأمر في البداية كمزحة، في غرفة الملابس، بدأنا نقترح ضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكننا كنا خائفين للغاية".

وأتم متحدثا عن إمكانية اعتزاله مع اقترابه من بلوغ عامه الـ36 "أفكر في الأمر كل يوم، ما الذي ينتظرني بعد الاعتزال؟ الآن وبطريقة ما سنعود للتدريبات وسنرى ما سيحدث، لكن لا يوجد شيء مؤكد".

زاباليتا انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2008 قادما من إسبانويل لكنه لم يرحل سريعا مثل بعض زملائه الذين رحلوا في ذلك الموسم، واستمر مع الأزرق السماوي حتى عام 2017 قبل أن ينضم إلى وست هام يونايتد.

قصة صاحب الـ35 عاما ربما بدت ساخرة، لكن مانشستر سيتي حاول بالفعل ضم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. (طالع القصة كاملة هنا)

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