فيديو في الجول – هشام حنفي يحكي قصة غيابه عن لقاء القرن بسبب شجار مع جوزيه

الخميس، 07 مايو 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

هشام حنفي لاعب الأهلي السابق

إذا سأختار أحد الأشخاص لأعتذر له في المجال الرياضي، فسيكون مانويل جوزيه. سبق وتشاجرت معه والآن حان وقت الاعتذار. هكذا تحدث هشام حنفي لاعب الأهلي السابق عن الموقف التالي.

حكى هشام حنفي نجم الأهلي السابق، قصة نشوب شجار بينه وبين مانويل جوزيه المدرب البرتغالي السابق للفريق، وذلك على خلفية عدم بدء لقاء ريال مدريد في لقاء القرن الودي.

شجار تسبب في ابتعاد اللاعب عن المباراة بالكامل، ليغضب هشام حنفي جدا، ويشرح له جوزيه السبب فيما بعد.

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